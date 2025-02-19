多家中国企业亮相利雅得通信科技与信息技术展——

本报记者 任晧宇

观众在中国企业优必选科技股份有限公司展台与熊猫机器人合影。

本报记者 任皓宇摄

“大家好，我是优悠，我们一起来拍个自拍吧。”熊猫机器人优悠灵活地举起手机，现场观众开心地聚拢在它的身旁，在确保所有人都出现在大屏幕后，一张大合照就完成了。近日，在沙特阿拉伯举行的第四届利雅得通信科技与信息技术展上，中国企业展示了多款新产品、新技术、新应用场景。

本届展会以“迈向新世界”为主题，聚焦人工智能、云计算、智慧城市等领域新技术，吸引了全球1800余家科创企业参展。展会上，中国的机器人技术创新应用给当地观众留下深刻印象。可进行智能分拣与搬运的工业人形机器人、提供情感陪伴的熊猫机器人、具备导览咨询等服务功能的超仿真人形机器人等，都成为展馆里的“网红”。当地观众穆罕默德·胡赛马与多款机器人进行了互动。他告诉记者：“中国人形机器人的灵活性和智能化程度很高，我很期待这些产品未来能给我们带来更加便捷的服务。”中国企业优必选科技股份有限公司人工智能教育海外业务负责人谭永洲对记者表示，“我们将继续与合作伙伴开展交流与合作，汇聚全球资源、协同创新，为全球人形机器人产业发展贡献更多力量，也让更多国家的消费者享受到更加便利的服务。”

与民众工作生活息息相关的消费电子产品也吸引大量观众试用体验。在荣耀公司展台，刚刚体验完智能拍摄的当地观众丽贝卡和朋友们围拢在一起查看成片。“效果很棒，而且非常便捷。”丽贝卡告诉记者，自己经常使用手机拍摄功能，“智能拍摄的便捷性和高质量的拍摄效果，让我们这些不具备专业摄影技能的普通用户也可以拍出理想的照片。”荣耀公司中东与非洲地区首席营销官刁正丽向记者介绍，此次展示的个人化全场景人工智能操作系统，通过平台级人工智能功能，满足用户不同业务场景的需求，“我们始终致力于以创新驱动发展，通过前沿产品与不断升级的服务，为沙特消费者带来更加卓越的智能科技体验，助力沙特数字化转型。”

近年来，沙特加快数字化转型，用数字技术为多个行业赋能。本届展会上展示的数字场馆、数字园区、数字城市建设等相关案例，为当地扩大数字技术应用提供了借鉴。在中国企业浪潮集团展台，工作人员向客户介绍了全栈网络管理解决方案、一站式数据中心服务、智慧城市解决方案等典型案例。“这里展示的以园区智脑+智能运行中心为核心的智慧园区管理系统，非常实用。”当地一家企业负责人阿卜杜勒·拉希姆告诉记者，沙特有很多工业园区，其中一些已投入使用多年，基础设施陈旧，“通过智能化升级，实现对园区水质、环境、能耗、停车、消防的实时监测，既提升了园区运行效率，又促进了绿色发展。”

多家中国企业带来的数字化、智能化方案，吸引很多当地客户驻足咨询。华为公司展示了多项推动智能社会和行业智能化转型的创新技术产品和解决方案，涵盖数字基础设施、云服务、数字能源、智慧城市等领域；联想集团展示了在人工智能、智能数据管理、车载计算等领域的技术成果；中国联通携手合作伙伴共同展示了包括人工智能、物联网、云计算等在内的多项前沿技术；中国移动国际有限公司展示了智慧园区、智慧港口、智慧工厂等数智化服务……沙特通信和信息技术大臣阿卜杜拉·斯瓦哈表示，智能时代需要包容性的技术发展，以确保未来所有人的繁荣。本届展会联合主办方TAHALUF公司首席执行官迈克尔·钱皮恩表示，希望包括中国企业在内的世界各国企业能够以展会为平台，扩大交流与合作，共同促进全球科技创新。

本届展会上，腾讯云宣布将在沙特建设首个中东数据中心，同时结合当地产业创新需要，在未来数年内投入超1.5亿美元用于相关基础设施和资源建设。据介绍，该数据中心预计在今年年内开始提供服务，为中东及周边区域客户提供弹性计算、存储、安全、人工智能等云服务，帮助区域内企业和组织实现数字化转型。“沙特数据中心的建设将赋能本地数字化转型。我们期待通过进一步加强在中东地区的云服务，持续推动当地相关产业创新。”腾讯云国际中东和北非区域副总裁胡丹说。中国驻沙特大使常华表示，希望中国企业积极发挥自身优势，助力中沙科技合作迈上新台阶，以科技创新服务两国及两国人民的共同利益。

（本报利雅得电）

《 人民日报 》（ 2025年02月19日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)