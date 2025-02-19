第三十八届非盟峰会呼吁——

本报记者 戴楷然

第三十八届非洲联盟（非盟）峰会于2月16日在位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟总部闭幕。会议期间，与会非洲国家领导人就地区和平与安全、非盟机构改革、非洲大陆自贸区建设、增强非洲在国际舞台作用等议题展开讨论。会议选举吉布提外长优素福为新一届非盟委员会主席。优素福表示，促进非洲大陆发展将是优先事项。

本次会议的主题是“通过赔偿为非洲人和非洲人后裔伸张正义”，旨在探讨纠正非洲国家历史上遭遇的殖民主义、奴隶贸易、种族隔离和系统性歧视等不公。联合国非洲经济委员会执行秘书克拉韦尔·加泰特认为，奴隶贸易和殖民主义剥夺了非洲人民的资源和尊严，并导致全球金融体系、贸易结构和治理机制中持续存在不平等现象。联合国秘书长古特雷斯表示，非洲大陆是“两种系统性不公”的受害者，一是殖民主义和奴隶贸易带来的深远影响，二是在国际事务中代表性和话语权的缺失。“国际社会应努力纠正这些历史不公，这对非洲大陆和非洲人的发展至关重要。”

非盟《2063年议程》指出，要“让非洲成为一个强大、团结、有韧性和有影响力的全球参与者和伙伴”，在国际事务中发挥重要作用。为实现这一目标，非洲与全球南方国家携手合作，以更加自信、坚定的姿态参与全球治理。会议期间，即将卸任的非盟委员会主席法基在回顾2024年工作时说，过去一年，非洲国家和非盟在国际舞台上的代表性不断增强，埃及和埃塞俄比亚成为金砖国家正式成员，非盟作为正式成员参加二十国集团峰会，非洲在全球治理中的代表性和发言权不断提升。“当前，面对经济发展的不确定性、地区冲突和安全局势的恶化等挑战，非洲国家应团结起来，加强协作，共同应对。”法基说。尼日利亚前外长易卜拉欣·甘巴里表示，非盟和非洲国家正越来越多参与到国际多边机制中，体现出非洲不断增强的影响力，“我们需要团结非洲国家和全球南方国家，建立一个更加多极化的世界”。

非洲大陆自贸区建设成为峰会期间的热门话题。目前，非盟55个成员中已有47个成员批准了《非洲大陆自由贸易区协定》，越来越多的免税出口业务正在各国间进行，货物流通正变得更加自由。世界银行预测，到2035年，《非洲大陆自由贸易区协定》将使3000万非洲人摆脱极端贫困，令非洲收入增加4500亿美元，使非洲总出口量增加近29%。古特雷斯在峰会上表示，非洲大陆自贸区有望成为该地区经济增长的重要推动力。

峰会期间，多位非洲国家领导人呼吁拥抱全球科技革命和产业变革带来的机遇，促进非洲大陆的发展、团结、和平与安全。埃塞俄比亚总理阿比表示，非洲必须积极参与全球技术竞赛，以确保我们在不断发展的数字领域具有竞争力，同时确保我们公平地受益于这场技术革命。非盟委员会基础设施与能源委员阿马妮表示，我们要利用技术、科学、教育和健康方面的进步，确保我们能为自己和孩子们建设更加美好的未来。非盟委员会教育、科学、技术与创新委员穆罕默德·贝荷欣表示，为纠正历史不公、促进平等发展，非洲国家应在教育领域加强投入，以泛非主义旗帜为引领，促进非洲的可持续发展。

（本报约翰内斯堡2月18日电）

《 人民日报 》（ 2025年02月19日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)