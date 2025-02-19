本报南宁2月18日电 （庞革平、张笑梅）记者从广西药用植物园获悉：近日，广西药用植物园与老挝卫生部传统医药研究院召开工作视频会，积极推进《老挝草药典》（第二卷）编写工作及国际高层次人才交流工作。

会议表示，中老两国在传统医药领域的合作历史悠久，成果丰硕。《老挝草药典》（第二卷）编写、高层次人才交流及药用植物资源保护等合作项目的推进，不仅有助于提升老挝传统医药的标准化和国际化水平，也为中国中医药的海外推广提供了重要平台。

据了解，《老挝草药典》（第二卷）编写工作是中老两国传统医药合作的重点内容。广西药用植物园高度重视编写工作，目前已落实出版费、样品采集费及检测费共70万元人民币，为项目的顺利实施提供了资金保障；在编写内容方面，已完成了83种药材的全球质量管理要求汇总工作。

近年来，广西药用植物园与老挝卫生部传统医药研究院持续深化拓展中医药国际交流合作，已合作编撰了《老挝草药典》（第一卷）。2024年8月，双方签订《〈老挝草药典〉（第二卷）出版合作协议》以来，广西药用植物园积极推动编写工作稳步开展，并就邀请老挝高层次人才来园开展工作交流和推动药用植物资源保护等方面达成了新的合作意向。

通过人才交流，广西药用植物园与老挝卫生部传统医药研究院进一步深化了在药用植物研究领域的合作，推动了传统医药资源的开发与利用，为中老两国传统医药发展注入了新活力。下一步，广西药用植物园将继续发挥自身优势，与老挝卫生部传统医药研究院携手共进，推动中老两国传统医药合作迈向更高水平，为构建人类卫生健康共同体贡献力量。

《 人民日报 》（ 2025年02月19日 15 版）

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