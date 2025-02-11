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联想沙特新工厂正式奠基

2025年02月11日16:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网利雅得、开罗2月10日电 （记者任皓宇、黄培昭）沙特埃耐特公司与联想集团9日在利雅得举行新制造基地奠基仪式。据介绍，联想沙特新工厂占地20万平方米，座落于沙特综合物流特区运营的“利雅得综合区”园区，预计于2026年起投产，可年产笔记本电脑、台式机及服务器数百万台。

埃耐特公司首席执行官阿米特·米达表示，非常荣幸能成为联想集团的战略投资者，携手发展。随着联想集团在利雅得设立地区总部并在沙特建立以清洁能源驱动的制造基地，期待联想集团在中东和非洲地区进一步释放潜能。

联想集团董事长兼首席执行官杨元庆表示，双方合作将助力联想进一步加强全球布局，以及充分把握在沙特乃至中东非洲地区的巨大增长机遇。联想将进一步助力沙特实现经济多元化、工业发展、技术创新、就业增长的2030愿景。“期待能与各方共建更加智能的未来。”

埃耐特作为沙特公共投资基金旗下公司，专注于科技投资和可持续制造，致力于建立可持续技术制造中心。此前，在获得股东及监管部门批准后，双方于1月8日宣布完成3年期20亿美元无息可换股债券投资及达成于2024年5月公布的战略合作协议。

(责编：王禹蘅、吴成良)

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