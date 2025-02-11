‌人民网罗马2月10日电 （记者谢亚宏）罗马大学孔子学院第三届中国古代诗歌朗诵会暨春节庆祝活动日前在诗乐交融中拉开帷幕。此次活动由罗马大学孔子学院与意大利作家联合会联合举办，以“诗咏春华”为主题，融合诗歌朗诵、音乐表演及春节文化体验，吸引了70余位中意文化爱好者参与。罗马大学孔子学院中方院长魏怡、意大利作家协会会长纳塔莱·安东尼奥·罗西、罗马音乐学院声乐教授玛丽亚·帕沃内等嘉宾出席活动。

诗意传春韵，中意共佳音，罗马大学孔子学院举办第三届中国古代诗歌朗诵会暨春节活动。图为中意诗歌吟诵。罗马大学孔子学院供图

魏怡在致辞中以中意双语向观众送上新春祝福。她强调，中意同为文明古国，诗歌是跨越千年的精神纽带，“诗歌直达灵魂，是人类共同的语言。尽管诗歌语言艰深，但通过双语朗诵，我们不仅能展示汉语教学的成果，更能共同追溯中国传统文化的源头，让两国文明在对话中共鸣。”

玛丽亚·帕沃内也对节目编排与音乐选曲的理念做了特别介绍。她表示，此次作品均由知名作曲家创作，主题紧扣春天，春日旋律生机盎然，与诗歌意境相得益彰，共同寄托对新一年的美好祝愿。纳塔莱·安东尼奥·罗西表示，中意文化交流由来已久，我们每年齐聚作家剧场，共同感受诗歌音韵的魅力，也是一种文化交流。

朗诵会分为上下半场，共呈现10首经典诗词及8组音乐作品。罗马大学孔子学院学员与中国学生合作演绎了张志和《渔歌子》、韩愈《早春呈水部张十八员外》、王维《杂诗》等名篇，通过背景解读与双语朗诵，带领观众感受诗中“斜风细雨”的恬淡意境与“寒梅初绽”的思乡情怀。

诗意传春韵，中意共佳音，罗马大学孔子学院举办第三届中国古代诗歌朗诵会暨春节活动。图为罗马大学孔子学院教师合影。罗马大学孔子学院供图

两位意大利女孩以“唱诵结合”的形式演绎李白的《春夜洛城闻笛》，清亮的童声与玉笛意象交织，将“此夜曲中闻折柳，何人不起故园情”的乡愁娓娓道来，赢得观众热烈掌声。

诗歌朗诵穿插音乐表演，进一步升华了艺术感染力。女高音Georgina Truijllo Ortiz、男中音杨家维等以舒伯特、黄自等作曲家的作品呼应诗韵，实现了诗歌与音乐的跨文化对话。

女高音黄煜宸演唱黄自的《春思曲》，以中国艺术歌曲的婉转旋律，将辛弃疾《青玉案·元夕》中“灯火阑珊”的意境娓娓道来。压轴节目由男高音穆迪献唱辛弃疾同名词作改编的《青玉案·元夕》，高亢激昂的歌声与朗诵者朴敏佳（Michela Pranzo）、陈晨的深情演绎相得益彰，将佳节“东风夜放花千树”的繁华盛景与“蓦然回首”的惊喜瞬间推向高潮。

活动特别设置文化体验环节，观众可以移步外场参与文化体验活动，参与手工制作、答题互动。

(责编：王禹蘅、吴成良)