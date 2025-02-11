人民网罗马2月10日电 （记者谢亚宏）马耳他大学孔子学院10日在戈佐岛举办以“茶·花·衣”为主题的中国文化活动。此次活动巧妙融合了茶艺、簪花与汉服三大传统文化瑰宝，为马耳他居民带来了一场视觉、味觉与心灵的全方位文化盛宴。

活动在茶香四溢中拉开帷幕。不同于传统的茶艺展示，此次活动创新性地采用了“沉浸式茶艺”的独特形式。参与者们仿佛置身于茶山之间，亲眼见证茶叶从采摘到冲泡的每一个细致步骤。孔院老师们用灵巧的双手，配合精致的茶具，完美演绎了中国茶文化的独特韵味，令在场的每一个人都沉醉其中，流连忘返。

活动现场，一条精心打造的“时光隧道”贯穿始终，参与者们根据个人喜好挑选心仪的汉服，漫步于隧道之中，仿佛穿越了时空，亲身感受了不同朝代的服饰风采。活动还特别融入了簪花试戴环节。参与者们佩戴上精美的簪花，古典韵味十足。这一环节不仅增强了观众的参与感，更让他们对中国传统服饰与配饰文化有了更直观、更深入的认识与体验。

此次活动的成功举办，为戈佐岛的居民提供了一个深入了解中国传统文化的平台，让大家深刻感受到了中国文化的独特魅力。马耳他大学孔子学院中方院长聂爱霞表示，学院将继续致力于中华文化的海外传播与推广，通过举办更多文化活动，为增进中外文化交流与互鉴贡献更多力量。

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