新华社柏林2月10日电（记者邰思聪 李超）慕尼黑安全会议（慕安会）主办方10日在德国柏林发布《2025年慕尼黑安全报告》，为即将举行的第61届慕安会设定议题方向。报告聚焦世界多极化发展及其面临的挑战与风险。

今年报告的主题是“多极化”，重点关注世界秩序向多极化发展的趋势以及这一过程中面临的问题和挑战。

报告认为，尽管对当今世界多极化的程度各方尚存争议，但世界多极化已是事实。权力正在向更多有能力影响全球关键问题的行为体转移。报告说，很多人相信这一趋势会带来更具包容性的全球治理以及对单一国家力量的更大约束，一个多极化的世界可以改善多边合作。

报告同时指出，另一方面，许多国家之间和国家内部正经历日益加剧的两极分化，这阻碍了各国采取联合措施应对全球性危机和威胁。报告还说，美国政府近期向加拿大、格陵兰岛、巴拿马作出“土地掠夺”的威胁，已使美国被很多国家视为“需要对冲的风险”。

慕安会主席克里斯托夫·霍伊斯根在报告前言中说，慕安会创立初期，世界是由两个对立阵营之间的对抗所塑造的，这使当时的会议议程聚焦在威慑和防御上。而如今，“我们生活在一个不同的世界”，更多的国家在国际秩序中发挥着重要作用。

慕尼黑安全会议创始于1963年，前身是以跨大西洋伙伴关系为重点议题的“国际防务大会”，如今已发展成为国际战略和安全领域的重要年度论坛之一。据介绍，本届慕安会将于2月14日至16日在德国慕尼黑举行，约60位国家元首和政府首脑、150位部长以及国际组织领导人预计将出席会议。

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