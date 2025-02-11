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中国驻南非大使吴鹏出席约堡唐人街大拜年活动

2025年02月11日14:20 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡2月10日电 （刘畅）2月8日，中国驻南非大使吴鹏出席2025约堡唐人街大拜年活动，中国驻约翰内斯堡总领事潘庆江、使馆参赞廖晓颖等陪同，南非豪登省执委会成员奇洛恩等各界友人，以及旅南侨胞和当地民众上万人参加。

中国驻南非大使吴鹏致辞。人民网 刘畅摄

中国驻南非大使吴鹏致辞。人民网 刘畅摄

吴鹏在致辞中向旅南侨胞和南非朋友致以新春祝福。他表示，南非作为“彩虹之国”，是文化包容和种族共荣的典范，感谢南非政府和人民长期以来对中国侨胞的支持和帮助，中国政府和人民将继续坚定支持南非人民捍卫独立自主、平等公正的正义事业。希望旅南侨胞传承发扬爱国爱乡、团结奋进的优良传统，为强国建设、中南友好和祖国统一大业贡献更大力量。

嘉宾合影。人民网 刘畅摄

嘉宾合影。人民网 刘畅摄

活动由约翰内斯堡唐人街管理委员会主办，现场人头攒动，热闹非凡，洋溢着喜庆祥和的节日氛围。其间举行了精彩的文艺演出、烟火表演、彩车巡游等，各界来宾、侨胞和当地民众共同欢度新春佳节。

(责编：王禹蘅、吴成良)

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