新华社华盛顿2月10日电 美国总统特朗普10日说，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）应在15日中午前释放所有被扣押人员，否则应取消加沙停火协议。

特朗普在白宫告诉媒体记者：“就我而言，如果所有被扣押人员不能在15日中午12点前获释……我会说，取消它（加沙停火协议）……让所有坏事发生。”他同时表示，最终还是要由以色列方面来决定。

哈马斯10日宣布推迟原定15日进行的释放被扣押人员活动，指责以色列违反停火协议。

特朗普还表示，如果约旦和埃及不接收从加沙地带迁出的巴勒斯坦人，他可能暂停对两国的援助。特朗普定于11日会见到访的约旦国王阿卜杜拉二世。

在福克斯新闻频道10日播出的另一段采访中，特朗普说，他认为能够与约旦和埃及就接收巴勒斯坦人达成协议。当记者提问巴勒斯坦人是否有权返回加沙地带，特朗普回答：“不，他们不会。”

特朗普4日表示，希望美国“接管”并“长期拥有”加沙地带，而目前居住在加沙地带的巴勒斯坦人应被迁往别国安置。巴勒斯坦方面和国际社会强烈反对和谴责这番言论，认为其违反国际法，“不可接受”。

1月15日，以色列与哈马斯就加沙地带停火达成协议。协议于1月19日生效。停火第一阶段持续6周，其间双方交换各自扣押的部分对方人员。2月8日，哈马斯与以色列完成第五批被扣押人员交换。

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