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美国两架飞机相撞致1死4伤

2025年02月11日13:56 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶2月10日电（记者高山）美国亚利桑那州斯科茨代尔市官员10日说，两架飞机当日在斯科茨代尔机场跑道上相撞，造成1人死亡、4人受伤。

　　这张拍摄于2月10日的社交媒体照片显示，消防员在美国亚利桑那州斯科茨代尔机场的飞机相撞现场工作。新华社/美联

　　斯科茨代尔机场官员当天在新闻发布会上说，事故发生在当地时间下午2时39分，一架从得克萨斯州奥斯汀飞来的中型商务机在降落滑行时，左主起落架发生故障，飞机偏离跑道后撞上地面停放的另一架机体较大的商务飞机。

　　当地消防局官员对媒体证实，1人在事故中当场死亡。另有4人受伤，其中2人伤势严重。

　　美国联邦航空局当日早些时候说，一架“利尔喷气”35A型飞机在降落时偏离跑道，撞上跑道旁停放的一架“湾流”200型商务机。

　　斯科茨代尔机场跑道在事故发生后关闭。美国国家运输安全委员会正对事故原因展开进一步调查。

　　美国近期发生的一系列民航事故引发广泛关注。1月29日晚，一架载有64人的庞巴迪喷气式客机在华盛顿里根国家机场降落过程中，与一架载有3名军人的“黑鹰”直升机相撞，导致全部人员遇难；1月31日，一架载有6人的小型医疗飞机从费城的机场起飞不久后坠毁，导致机上6人和地面1人遇难；2月6日，白令航空公司一架“大篷车”小型客机从阿拉斯加州尤纳拉克利特飞往诺姆的途中失踪，后确认坠毁，机上10人全部遇难。

(责编：徐祥丽、张悦)

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