人民网布鲁塞尔2月10日电 （记者牛瑞飞）2月8日，全荷学生学者春节联欢会（以下简称“联欢会”）在荷兰卡特韦克市成功举办。500余名中国留荷学生学者、华侨华人、国际友人参与了此次盛会。中国驻荷兰大使谈践，卡特韦克市副市长桑尼·斯派克，中国工程院外籍院士、荷兰皇家艺术与科学学院院士、瓦赫宁根大学和内蒙古农业大学教授安东尼·比斯利，荷兰皇家艺术与科学学院院士、荷兰国家人工智能创新中心主任、阿姆斯特丹大学教授、清华大学客座教授马丁·德·莱克，荷兰皇家艺术与科学学院院士、乌特勒支大学教授、兰州大学客座教授安德里斯·梅耶林克等嘉宾应邀出席。南荷兰省省长沃特·科尔夫发表线上致辞，格罗宁根大学校长杰奎琳·谢尔彭教授等嘉宾为到场观众送上新春祝福。

联欢会以“惠风荷畅，前程巳锦”为主题，分为“逐梦启航”“青春飞扬”“情满归乡”三个篇章，旨在展现在荷兰这片多元而包容的土地上，四海学子怀揣梦想，远渡重洋，于异国文化的熔炉中追逐理想，砥砺奋进，以智慧为灯塔，以坚持为风帆，于挑战中前行，于成长中绽放，促进中外文明互鉴，共同描绘面向未来的壮丽画卷。

此次联欢会由中国留荷学生学者联合会（以下简称“全荷学联”）主办，获得了中国驻荷兰大使馆、南荷兰省省政府、卡特韦克市市政厅、教育部留学服务中心等单位的大力支持。

中国驻荷兰大使谈践首先对全荷学联为筹办此次活动所付出的辛劳表示感谢，并向所有留荷学生学者致以新春祝福。谈践指出，回顾2024年，中国政府积极应对国内外环境变化带来的影响，进一步全面深化改革，系统推进中国式现代化，坚定实施更高水平的对外开放战略，取得了5%的经济增长，继续成为世界经济增长的重要引擎。中荷关系持续稳健发展，早在2014年两国就确立了开放务实的全面合作伙伴关系的定位，十年来双方关系保持良好势头。就在春节前不久，丁薛祥副总理成功访问荷兰，为2025年两国关系迎来开门红。为了进一步促进两国各界人士的交流，中方近期优化了对荷单方面免签政策，将免签停留期限由15天延长至30天，此举受到热烈欢迎。经济上，荷兰已成为中国在欧盟的第二大贸易伙伴，双边贸易额连续四年突破千亿美元；在教育领域，中国积极推动中荷合作，去年有30余所中国高校代表团访问荷兰高校并参加国际教育展。谈践强调，留荷学子既是国家建设的栋梁，也是中荷友好的桥梁。今年春节期间，中国人工智能企业DeepSeek横空出世，激励在座青年勇立潮头、展现才华、开拓创新，为民族发展和人类进步贡献力量。

谈践寄语大家：第一，具备“蛇之敏”，敏锐洞察时代机遇，专攻学业；第二，拥有“蛇之灵”，融通东西，展现国际视野与家国情怀；第三，具备“蛇之韧”，确保安康，增强安全意识，保持身心健康。他指出，平安是成功的基石，使馆始终是留学生的坚强后盾，将全力支持和保障每一位学子“平安留学、健康留学、成功留学”。最后，他祝愿留荷学子新春快乐、智启新程、平安顺遂！

桑尼·斯派克表示，他非常荣幸参加由全荷学联主办的春节联欢会，并代表市政厅向全体来宾及留学人员致以热烈欢迎和新春祝福。他指出，荷兰与中国在贸易、教育、科研等领域具有深厚合作基础，双方互学互鉴、优势互补，持续推动双边关系不断发展。他强调，中国留学生不仅为自身学业努力拼搏，更是两国友谊的重要桥梁。回忆年初访问中国时，他亲身感受到了中华文化的博大精深与现代活力，这更加坚定了他推动两国深入交流合作的信念。

安东尼·比斯利在致辞中表示，中荷学术交流成果丰硕，他与内蒙古农业大学等院校保持着长期、密切的科研合作。他指出，学术交流实现互利共赢，是推动科技创新的重要动力。他呼吁各界珍惜和维护这一互利平台，共同推动学术交流不断深入，并祝愿中荷合作在未来结出更加丰硕的成果。

沃特·科尔夫通过视频致辞，代表省政府向在场各位嘉宾和留学人员送上最诚挚的新春问候。科尔夫强调，开放对话和相互理解是推动科技进步和社会繁荣的关键。中国留学生为中荷文化交流和学术合作搭建了坚固桥梁，他们的才华和努力为两国关系注入了新的活力。

全荷学联主席陈榆主持开幕式。陈榆对筹备此次联欢会活动辛勤付出的演职人员表示诚挚问候，对长期以来社会各界对全荷学联工作的支持表示衷心感谢。他表示，2025年是全荷学联成立40周年，四十载砥砺前行，全荷学联始终致力于服务学子、促进中外交流，见证了一代代留学人员的奋斗与成长。展望未来，全荷学联将始终以服务在荷学子、推动更加广泛的中荷合作交流为己任，开拓奋进，行稳致远，为留荷学子的成长发展与中荷文明互鉴作出更加积极的贡献。

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