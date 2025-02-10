人民网迪拜2月10日电 （记者管克江）在约旦首都安曼老城，一栋旧建筑的三楼坐落着“招牌博物馆”。博物馆主人贾兹收集了安曼许多废旧建筑或拆迁商店的招牌，以此记录约旦古城的变迁。

贾兹说，他从小就对阿拉伯书法感兴趣。在很多商店的招牌中，店名的书写都融入了阿拉伯书法。后来他专门留学德国，研究字体和招牌艺术。回到约旦之后，他成立了一家招牌制作公司，自己也开始有意识地收集商店招牌。

经过五十多年的积累，贾兹收藏的招牌数以千计。于是在2020年，他成立了这家招牌博物馆。很多当地民众也纷纷向其提供捐赠。博物馆对公众免费开放，每天平均迎来500多位访客。他还在博物馆内为当地女性开办书法课，支持她们将来就业。贾兹说：“很多招牌原先就悬挂在我们经过的街道两旁。它们是这座城市的记忆。”博物馆里目前收藏的最古老招牌，来自于1949年成立的约旦第一家照相机商店。

一名叫扎伊德的黎巴嫩游客表示，自己原先并不知道安曼居然有招牌博物馆。这次访问让他对安曼有了新认识。在留言本上，很多访客留下了暖心话语：“从商店招牌上，我读到了约旦的历史。你是城市记忆的守护人。”“我带着困惑和惊喜在展览墙上搜寻，我仿佛想起了小时候父亲带我走过大街的场景。那一幕幕美丽的画面，又悄无声息地消逝，想到这里我的眼睛就充满了泪水”……

贾兹说，“留言本上的话语充满力量，令人感动，这是对我个人付出的最大回报，甚至超出了我所应得的部分。”