本报巴黎2月8日电 （记者尚凯元）当地时间2月6日晚，由中国常驻联合国教科文组织代表团与河南卫视共同举办的“我们的春节”庆祝活动在法国巴黎联合国教科文组织总部举行。

中国常驻联合国教科文组织代表杨新育表示，此次活动不仅是庆祝中华民族传统节日的一场文化盛宴，更是与世界分享中国文化的深厚内涵与独特魅力、增进文明间对话合作与交流互鉴的重要平台。

联合国教科文组织总干事阿祖莱在视频致辞中，对“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录表示热烈祝贺。阿祖莱表示，如今欢度春节已经成为一种全球性的庆祝活动，它向全世界传播着欢乐与和平的气息。

整场活动精彩纷呈，涵盖了戏曲表演、杂技展示、少林武术演绎以及民乐演奏等。包括联合国教科文组织官员、各国常驻联合国教科文组织代表在内的1000余人出席活动。

《 人民日报 》（ 2025年02月09日 04 版）

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