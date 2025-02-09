——访摩洛哥卡萨布兰卡哈桑二世大学孔子学院外方院长法德玛

本报记者 管克江

“‘春节——中国人庆祝传统新年的社会实践’被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，这是一个具有重要意义的事件。”摩洛哥卡萨布兰卡哈桑二世大学孔子学院外方院长法德玛·艾特穆斯近日在接受本报记者采访时表示。

在法德玛看来，中国民众庆祝传统新年的方式有着丰富的文化内涵：一家团圆吃年夜饭强调了家庭团结和睦的重要性；发红包代表着对繁荣和幸运的期盼；红色装饰和放烟花意味着努力创造更加积极美好的未来。“特别是，中国春节正值万物复苏的春季，欢庆春节也是欢庆吐故纳新。”法德玛说，摩洛哥的阿玛济人迎接新年也遵循相似理念，两者都意在庆祝“生命的萌发和农业的更始”。

卡萨布兰卡哈桑二世大学孔子学院由上海外国语大学和卡萨布兰卡哈桑二世大学于2013年合作成立。法德玛表示：“春节是展示中国多彩文化的窗口。卡萨布兰卡哈桑二世大学每年都举办春节庆祝活动，我们的活动融合了摩洛哥与中国的众多传统，彰显我们共同珍视的传统文化和理念，比如家庭和谐、追求美好和祈福纳新等。通过这种跨文化交流，我们加强了摩中人民的友谊纽带，进一步巩固了双方关系。”

法德玛表示，春节庆祝活动不仅旨在欣赏中华传统文化之美，也为摩洛哥艺术家们提供了展示自身文化的平台。在美美与共的活动中，摩洛哥民众更加理解了中华优秀传统文化，认识到文明交流互鉴的意义。“我也因此更加赞赏中国春节文化的世界性意义，相信中国春节文化能够把不同背景的人们更好地联系在一起。”法德玛说。

作为卡萨布兰卡哈桑二世大学社会学系负责人，法德玛长期关注社会政治转型、青年文化和社交媒体等领域。她表示，阿拉伯国家和中国文化相近、理念相通。双方始终在尊重对方文化传统的基础上开展对话合作，让阿中传统友好在新时代不断焕发新活力。法德玛介绍，当前，卡萨布兰卡哈桑二世大学孔子学院以中文教学为基础，以学术交流为特色，在摩洛哥广泛开展文化交流和学术研讨活动。孔院还同阿拉伯国家的其他孔院加强协作，构建合作网络，让阿中文化交流覆盖更广泛人群。

“我们通过举办多种形式的活动，为更多摩洛哥年轻人了解并热爱中国文化提供机会，为摩中、阿中的友好未来夯实根基，这也将为我们共同创建多元并蓄、和谐共生的未来作出贡献。”法德玛说。

《 人民日报 》（ 2025年02月09日 04 版）

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