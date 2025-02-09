米拉·艾哈迈德

春节不仅是了解中华传统文化的机会，也是树立和谐价值理念的机会。春节蕴含的“和”文化让人们秉持和平共处的理念团结起来，共同面对时代挑战

每逢春节，我都更加庆幸自己选择了学习中文，它将我引入这个充满故事的文化世界。我一直对中国文化着迷，惊叹于中华文明的悠久历史和丰富内涵。

2017年，我第一次参加春节庆祝活动。当时在埃及首都开罗艾资哈尔公园举行了盛大的庆祝活动，现场有舞龙、舞狮、中国书法、剪纸等活动。那次体验让我感受到，春节不仅仅是一个节日，也是体现中国历史传承和中国人精神风貌的文化遗产，是连接古今、增进各国民众相互了解的桥梁。

春节是富有深厚文化内涵的节日。最让我着迷的，是春节文化倡导的家庭和睦等理念。家人团聚是春节的传统，家庭观是中国传统文化的重要组成部分。中国人讲“家和万事兴”，阿拉伯传统文化也认为“幸福始于家庭”。每到春节，家人团聚，享受家庭的爱与温暖。繁忙的工作让我们少了团聚的时刻，春节又让我们在内心重新感受到爱的力量。

春节还象征着万象更新、好运和繁荣，是给人们带来美好希望的节日。今年是农历蛇年，蛇象征着智慧和生命力，这些都是我们希望在生活中看到的品质。

2024年12月，联合国教科文组织将“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入人类非物质文化遗产代表作名录。这是中华文化国际影响力上升的缩影。中国有着悠久历史和多元文化，中华文明是世界文明百花园的重要组成部分。近年来，中华优秀传统文化在国际舞台上获得越来越多的共鸣，对世界产生多层次、多领域的影响。

中华传统文化在尊重差异性、多样性的基础上，推崇和谐共存、和而不同，认为不同主体之间需要互补、互助，以形成充满活力、创造力的和谐整体。中国是一个具有独特文化和文明的国家，始终尊重各国的文化传统、倡导文明交流互鉴。2025埃及“欢乐春节”活动期间，来自中国的艺术家用饱含中国元素、浓浓年味的精彩表演，将欢乐春节的喜庆气氛带给埃及观众。演出形式新颖，体现出埃中两个拥有古老文明的国度交流互鉴、美美与共的蓬勃活力。

当今世界比以往任何时候更需要“和”文化。春节不仅是了解中华传统文化的机会，也是我们树立和谐价值理念的机会。春节蕴含的“和”文化让人们秉持和平共处的理念团结起来，共同面对时代挑战。

（作者为埃及翻译家、作家）

《 人民日报 》（ 2025年02月09日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)