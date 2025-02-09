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从冰雪盛会感悟和平发展之理（和音）

2025年02月09日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　正如运动员在赛场上追求更快、更高、更强与追求更团结可以并行不悖一样，不同国家在追求自身发展强大的同时，也可以良性竞争、相互促进，共同迈向和平、发展、合作、共赢的光明未来

　　

　　正在举行的第九届亚洲冬季运动会以“冰雪同梦、亚洲同心”为主题，承载着亚洲人民对于和平、发展、友谊的共同愿望和追求。习近平主席在开幕式欢迎宴会上发表致辞，呼吁“坚守安宁和睦的共同梦想”“坚持繁荣发展的共同追求”“实现交融相亲的共同心愿”，展现中国促进和平、发展、友谊的诚意和决心。

　　奥林匹克自诞生之日起就代表着对和平、团结、进步的永恒追求，奥林匹克精神是人类文明的重要组成部分，与中国以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的目标和推动构建人类命运共同体的愿景高度契合。“点亮亚洲，点亮星斗，我们用心跳一起合奏……点亮亚洲，千万双手，拉在一起就变成暖流……”本届亚冬会主题歌《点亮亚洲》唱出了以体育促和平、促团结、促包容的主旋律。国际奥林匹克委员会主席巴赫称赞中国倡导并践行团结合作、平等尊重等理念，坚持多边主义，相信中国将不断以更大的发展成就，在世界和平、发展、进步事业中发挥更大作用。

　　和平如同冰雪般纯洁，维护和平是人类共同的追求，理应成为各国共同努力的方向。冰雪运动的魅力，关键在激情和协作。正如运动员在赛场上追求更快、更高、更强与追求更团结可以并行不悖一样，不同国家在追求自身发展强大的同时，也可以良性竞争、相互促进，共同迈向和平、发展、合作、共赢的光明未来。面对艰巨繁重的发展任务，各国只有携手共进、共谋发展，才能做大共赢的蛋糕，增进全人类福祉。面对全球性挑战，各国更应该开展广泛合作，共同应对。无论国际风云如何变幻，各国都要携手努力，摒弃单边主义、保护主义，共同为平等有序的世界多极化贡献力量，为普惠包容的经济全球化注入动力。

　　纷飞的雪花千姿百态，不同文明也各具风采。每一种文明都扎根于自己的生存土壤，凝聚着一个国家、一个民族的非凡智慧和精神追求，都有自己存在的价值。各国应秉持平等和尊重，推动不同文明交流互鉴、和合共生。本届亚冬会开幕式表演环节，舞者身着亚洲特色服饰，以热情舞姿展现各美其美、美美与共的生动图景；在哈尔滨冰雪大世界，中国天坛、印度泰姬陵、新加坡鱼尾狮等地标建筑造型相得益彰……这些无不是亚洲文明兼收并蓄、博采众长、充满活力的生动写照。亚洲冰雪健儿在松花江畔追梦圆梦、友好交流，将共同刻画属于亚洲的“同心圆”。泰国奥委会副主席、泰国亚冬会代表团团长苏披实·萨迈希托认为，亚冬会不仅是一场体育赛事，更是亚洲各国（地区）展示自身文化、加深相互理解的绝佳机会。

　　“亚洲各国就像一盏盏明灯，只有串联并联起来，才能让亚洲的夜空灯火辉煌。”松花江畔，亚冬会圣火熊熊燃烧。中国将为世界奉献一场精彩的冰雪运动盛会，与各方携手谱写美好难忘的冰雪记忆，推动国际奥林匹克运动蓬勃发展，促进亚洲乃至世界各国团结合作、互利共赢，为推动构建人类命运共同体贡献力量。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月09日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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