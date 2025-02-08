新华社里加2月8日电（记者陈玉芬 薛东梅）波罗的海国家立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚8日至9日将与俄罗斯控制的电网断开连接，随后接入欧洲电网系统。

拉脱维亚气候和能源部7日发布新闻公告说，立陶宛至爱沙尼亚方向的高压线路计划于当地时间8日早依次与俄罗斯供电网络断开。8日至9日，波罗的海三国将实行约24小时的独自电力系统运行，各自对本国电力传输系统进行独立运行试验。9日，三国将通过立陶宛-波兰电网接入欧洲电网。

该新闻公告援引拉气候和能源部长卡斯帕斯·梅尔尼斯的话说，与欧洲电网同步将提高波罗的海地区能源供应的安全性。

为平稳度过电网切换过渡期，三国加强了对地区能源基础设施的监控和安保措施，同时提醒当地居民和法人实体做好应急准备。

波罗的海国家2009年开始启动并入欧洲电网的项目，原计划于2026年初完成。2022年乌克兰局势升级后，拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛、波兰和欧盟委员会同意将并网提前至2025年2月。

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