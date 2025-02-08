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“腐败程度前所未有”！特朗普要求关掉美国国际开发署

2025年02月08日16:07 | 来源：新华网
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新华社华盛顿2月7日电 美国总统特朗普7日在社交媒体发文称，要“关掉”美国国际开发署。

特朗普7日在社交媒体“真实社交”上发文称，美国国际开发署的资金使用存在“太多的欺诈”“完全无法解释”“腐败程度前所未有”。他最后写道：“关掉它！”

美国国际开发署是美国联邦政府负责大部分对外非军事援助的专职机构，受美国国务院业务指导。近日，美国国际开发署成为特朗普政府重点整改目标，美国国务卿鲁比奥已被任命为该机构代理署长负责这项工作。

本月4日，特朗普政府要求将该机构全球雇员从7日起“行政休假”，仅少数指定人员除外。特朗普政府还要求派驻海外的美国国际开发署人员30天内返回美国。美国媒体6日报道，特朗普政府目标是把美国国际开发署全球雇员规模由超过1万人削减至不足300人，削减比例达97%。

7日，美国哥伦比亚特区联邦地区法院法官卡尔·尼科尔斯裁定，同意美国有关工会的请求，暂缓美国国际开发署全球雇员“行政休假”计划，涉及约2700人。同时，他还同意暂缓美国国际开发署驻外人员30天回国的安排。这两项暂缓令的有效期截至2月14日。

据美国国会有关机构数据，美国国际开发署全球雇员超过万人，其中三分之二在海外工作。美国媒体报道，长期以来，美国国际开发署以对外援助为名，资助干涉他国内政等活动。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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