新华社洛杉矶2月7日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心7日公布的最新数据显示，美国本流感季累计已有至少2400万流感病例，其中住院病例超31万例，死亡病例超1.3万例。

据美疾控中心介绍，目前全美范围流感感染水平处于高位，且感染率呈上升趋势。截至2月1日的一周，全美新增流感住院病例超过4.8万例，新增儿童流感死亡病例10例。当前流感季，美国已累计报告57例儿童流感死亡病例。

本流感季美国超过96%的患者感染的是甲型流感。据美疾控中心介绍，目前全美至少有45个州和行政区流感活跃程度处于“高”或“非常高”水平。全美范围内因流感需进行急诊治疗的病例数“非常高”。预计未来两周大多数州的流感急诊数量还会继续增加。

美国哥伦比亚广播公司7日援引美疾控中心数据报道称，目前美国正迎来本流感季的第二波感染高峰，当前流感感染水平达到2009年美国甲流疫情以来的最高水平。

据美疾控中心网站介绍，美国流感季通常在秋季和冬季，每年12月至次年2月为高峰期。每年接种流感疫苗不仅可预防流感病毒感染，还能预防重症，建议年龄6个月及以上者每年接种流感疫苗。此外，感染流感后应尽早开始使用抗病毒药物，这对于患重症风险较高的人群尤其重要。

除流感外，美国多地呼吸道合胞病毒及新冠病毒感染病例数也在上升。美疾控中心说，目前全美急性呼吸道疾病就诊量“非常高”。一些州的学校因儿童和青少年呼吸道感染病例过多被迫停课或转为线上教学。

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