人民网约翰内斯堡2月7日电（刘畅）近日，南非杜省中华公会迎新春活动在南非豪登省阿尔伯顿橄榄球俱乐部举行，此次活动吸引了5300多名当地社区民众一起沉浸式体验中国春节的独特魅力。中国驻南非大使馆参赞廖晓颖、中国驻约翰内斯堡总领馆主任陈雯、中国建设银行约翰内斯堡分行行长骆梅炜，以及南非杜省中华公会（TCA）主席潘明怡等嘉宾出席此次活动。

廖晓颖参赞致辞。南非杜省中华公会供图

廖晓颖参赞在致辞中转达吴鹏大使对在南侨胞和南非朋友的节日问候和新年祝福，她称赞南非杜省中华公会成立以来致力于服务侨胞发展和中南民间交流，并强调文化、教育以及社区之间持久交流的重要性。

活动集市现场。南非杜省中华公会供图

本次活动最吸引人的地方是热闹的市集，现场设有100多个美食和手工艺品摊位。南非民众品尝了各种中式和本地美食，同时体验了独特的礼物和手工制品。活动现场还展示了中国品牌汽车，包括奇瑞、欧萌达、江淮、捷途、比亚迪、长城汽车、哈弗和福田等，受到了广泛关注。

舞狮表演。人民网 希拉兹·莫林摄

获得奖学金的学生合影。南非杜省中华公会供图

文艺表演是此次活动的重头戏，功夫表演、舞狮舞龙、中非歌手联唱、太极展示和鼓乐队演奏等节目吸引了观众的目光。这些由中非艺术家共同呈现的表演，展现了文化交流的美妙之处。晚会在壮观的20分钟音乐烟花表演中达到高潮，令观众惊叹不已。

除了庆祝活动，南非杜省中华公会向23名当地华裔学生颁发了助学金，彰显了其对青年发展的承诺。胡达佳以本次南非高考获得8个A和平均分94.8%的优异成绩脱颖而出，获得了瑞兴行潘伯光最佳华裔高中毕业生奖学金奖。

当地民众观看烟花表演。人民网 希拉兹·莫林摄

春节被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，有力彰显了中华文明的全球价值，进一步凸显了其在促进文化理解与团结中的作用。此次活动也充分展现了中华传统文化的丰富性，为蛇年拉开了精彩的序幕。

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