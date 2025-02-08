新华社北京2月8日电

中华人民共和国政府和泰王国政府关于面向未来、以人民为中心，加强全面战略合作伙伴关系，推进更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体建设的联合声明

（2025年2月8日，北京）

一、在中华人民共和国和泰王国建立外交关系50周年暨“中泰友谊金色50年”之际，应中华人民共和国国务院总理李强的邀请，泰王国总理佩通坦·钦那瓦于2025年2月5日至8日对中国进行正式访问。这是两国年内首次高层交往。

二、访问期间，中华人民共和国主席习近平会见佩通坦总理，国务院总理李强、全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际分别同佩通坦总理会谈会见。佩通坦总理还赴黑龙江省哈尔滨市出席第九届亚洲冬季运动会开幕式。

三、双方重申中泰是相互尊重、相互帮助、相互理解、愿景一致的好邻居、好亲戚、好伙伴。自1975年7月1日建交、2012年建立全面战略合作伙伴关系以来，双方不断深化互信、开展互利合作、密切人文往来，给两国人民带来切实利益，为两国和地区发展稳定作出贡献。双方重申2022年习近平主席历史性访问泰国时达成的关于构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体的共识，同意进一步深化双边合作。

四、中泰建交50周年是两国关系重要里程碑。双方将保持两国关系良好发展势头，面向未来并以人民为中心，加强全面战略合作伙伴关系，有力应对传统和新兴挑战。双方将继续保持高层交往势头，密切中央和地方政府、立法机构及其他机构间交流。双方将共同举办2025年中泰建交50周年系列庆祝活动，深化文化交流互鉴，让“中泰一家亲”更加深入人心。

五、泰方赞赏在习近平主席领导下，新时代中国发展取得的成就和变革，为维护世界和平、稳定和可持续发展作出的重大贡献。泰方祝贺中国成功举办第九届亚洲冬季运动会，赞赏中国为促进亚洲大家庭的团结友谊作出积极贡献。中方祝贺佩通坦总理执政后短时间推动泰国经济社会发展取得的显著成绩，坚定支持佩通坦总理领导的泰国新一届政府，愿推动中方发展战略和共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等同泰方发展政策对接，共同推进各自国家现代化。

六、双方重申继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。中方尊重泰国的独立、主权和领土完整，支持泰国走符合本国国情的发展道路，支持泰国在国际地区事务中发挥更大作用。泰方重申坚定奉行一个中国政策，承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，不支持任何“台独”主张，支持中国“一国两制”方针。

七、双方将继续深化促进经济韧性、高质量发展、清洁能源、数字经济和绿色发展等领域合作，通过扩大市场准入、推广高质量产品、扩大电子商务合作等方式，促进双边贸易发展，共同推进中泰地理标志产品互保试点项目等知识产权务实合作项目，打击侵犯知识产权的犯罪行为。双方将加强产品质量和安全监管合作，鼓励使用电子贸易单据，持续增强贸易便利化。双方将增进供应链互联互通，特别是在半导体、电池、电动汽车、高端电子等产业促进企业交流合作，支持双方参加对方举办的各类贸易展会。双方将维护促进公平竞争的贸易环境，加强清洁能源开发和能源转型合作，持续推动“一带一路”能源合作伙伴关系下的相关合作。为促进投资，泰国愿同中方在资本市场互联互通、跨境金融商品流通领域建立长期投资伙伴关系，并在人工智能、医疗、环境、电动汽车等未来、创新、先进产业开展研发合作。双方将加快磋商《中泰经贸合作五年发展规划共同行动计划（2025－2029）》，争取尽早达成一致。

八、双方认为加强互联互通是地区经济一体化和共同发展的重要推动力。双方同意共同加快中泰铁路一期工程建设，尽快确定二期合作模式，争取尽早启动二期工程建设。双方认为应当扎实推进中老泰联通发展构想，确保三国早日实现“无缝联结”。双方同意加强铁路、公路联通，优化海关和卫生及植物检疫程序。双方同意发挥泰国作为中南半岛中心的战略位置作用，全方位加强地区基础设施、物流、监管、数字化互联互通，同共建“一带一路”倡议形成互补，推进地区互联互通水平。

九、双方将推进科技领域合作，培育新质生产力，提升竞争力，促进未来可持续发展。双方同意加强农业、健康、生物等科技创新领域联合研发和人力资源开发合作，长期培养充足的高素质人才，促进双方科技创新能力提升。

十、双方强调人文交流是两国关系的基石，同意加强文化、教育、职业技能、社会文化和语言技能提升合作，深化媒体、友城和软实力等重点领域务实合作。双方同意进一步利用两国持普通护照人员互免签证协议便利双边人员往来，支持高质量、新型旅游合作，加强旅游安全合作，鼓励航空公司增加非热门城市间直航。双方鼓励开展两国媒体、新闻出版、广播影视合作，打击假新闻，增进两国人民尤其是年轻一代的相互了解和友好感情。

十一、为纪念中泰建交50周年，泰方感谢中方同意安排北京灵光寺佛牙舍利赴泰供奉，进一步增进两国传统友谊，促进两国民心相通。中方将积极考虑泰方希继续开展大熊猫国际合作的请求，双方将按照大熊猫国际合作相关标准做好前期准备。

十二、双方重申致力于通过加强传统和非传统安全合作，进一步加强两军各层级交往、联演联训、国防工业、能力建设、人员培训和技术转让等领域合作，促进本地区和平与稳定。

十三、双方强调在双边、澜湄合作等地区合作机制下，以零容忍的坚决态度，加强打击人口贩运、电信网络诈骗、毒品走私、非法网络赌博、洗钱等跨境犯罪，开展湄公河联合巡逻执法行动。双方将进一步讨论尽早确立适当协调合作机制，有效打击网赌电诈。双方同意积极参与“平安澜湄行动”，共同推进澜湄司法合作，维护地区人民群众生命财产安全。

十四、双方呼吁就应对气候变化、空气污染等问题开展合作。双方同意加强减贫和乡村发展、防灾备灾减灾领域实践经验分享和合作协调，改善两国人民生活。

十五、双方重申致力于根据卫生领域谅解备忘录加强卫生合作，应对公共卫生共同挑战，加强卫生安全、卫生技术、传统医药等领域合作。

十六、双方重申共同维护东盟中心地位，做大做强东盟主导的合作机制，促进开放包容区域架构，推动地区发展合作。两国将携手共建中国东盟和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”，推进中国东盟全面战略伙伴关系，构建更为紧密的中国－东盟命运共同体。

十七、双方同意推进高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），支持中国香港加入《区域全面经济伙伴关系协定》，期待于2025年尽早签署中国－东盟自贸区3.0版升级议定书。两国将在东盟印太展望和共建“一带一路”倡议下加强互利合作，在全球发展倡议下探索合作新机，推进联合国2030年可持续发展目标。

十八、双方重申和维护促进南海和平、安全与稳定，和平解决争端的重要性。两国将继续同其他东盟国家一道努力，全面有效落实《南海各方行为宣言》，推动早日达成有效、富有实质内容、符合国际法的“南海行为准则”。

十九、双方重申致力于通过澜沧江－湄公河合作、三河流域经济合作战略、大湄公河次区域经济合作等机制推进次区域合作。作为现任澜湄合作共同主席国，双方将以泰国举办澜湄合作领导人会议为契机，深化区域互联互通、水资源管理、科技创新、数字经济等合作，应对空气污染、跨境犯罪等紧迫挑战。泰方期待并欢迎中国领导人出席这一重要活动。

二十、双方认为，中泰在国际事务中拥有广泛共同利益和相近立场主张，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。双方将共同捍卫国际公平正义，维护国际社会团结合作，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。双方将共同维护以世贸组织为核心、以规则为基础，开放、透明、包容、非歧视的多边贸易体制，积极推进世贸组织改革，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。双方将进一步加强亚太经合组织、金砖国家、亚洲合作对话等多边平台下的战略沟通。中方祝贺泰方成为金砖伙伴国，泰方期待中方积极支持泰方申请成为金砖正式成员国。泰方全力支持中方主办2026年亚太经合组织会议，期待同亚太经合组织成员共同合作，取得更多务实成果。

二十一、访问期间，双方签署经济发展、数字经济、人工智能、海关便利化和农食产品市场准入、核技术、月球探测、绿色发展、邮政、新闻媒体等领域合作文件。

二十二、佩通坦总理衷心感谢中方的热情接待，邀请中国领导人在双方方便时访问泰国。中国领导人表示感谢并愉快接受了邀请。

(责编：卫嘉、岳弘彬)