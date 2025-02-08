新华社巴西福塔莱萨2月7日电（记者周永穗）巴西东北部塞阿拉州政府7日表示，正着手调查美国在遣返巴西移民时，除在长途飞行中让他们戴着手铐脚镣以及未发放食物外，是否还存在其他违反人权的行为。

美国新政府上台后被驱逐出境的第二批巴西非法移民乘坐包机于7日抵达巴西塞阿拉州福塔莱萨市。这架载有111名巴西人的飞机7日凌晨从美国路易斯安那州亚历山大市起飞，当日下午抵达福塔莱萨国际机场，飞机上的巴西人将被送往巴西其他地方。

塞阿拉州政府工作人员说，这些被驱逐的巴西人下飞机后在机场接受了检查，他们报告说在航班上遭受“虐待”。塞阿拉州人权部长索科罗·弗兰萨7日表示，这些巴西人在整个飞行过程中都戴着手铐和脚镣，直到飞机抵达巴西后才被取下，而且他们还饱受饥饿。

美国新政府上台以来，就大规模遣返非法移民问题持续向拉美国家施压。1月24日，美国遣返非法移民的包机抵达巴西北部城市马瑙斯时，被遣返的88名巴西人依然戴着手铐，巴西政府认为这“有辱人格”且“不可接受”。巴西外交部为此召见美国驻巴西临时代办。

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