新华社伦敦2月7日电 专访｜中国仍是英国车企关键市场——访英国汽车制造商和贸易商协会首席执行官霍斯

新华社记者赵修知 赵小娜

英国汽车制造商和贸易商协会首席执行官迈克·霍斯日前接受新华社记者专访时表示，尽管2024年英国汽车出口整体下降，中国市场依然是英国汽车制造商的重要市场。

“中国作为全球最大汽车市场，对英国生产部门至关重要。我们希望对华出口保持增长。”霍斯说。

成立于1902年的英国汽车制造商和贸易商协会是英国规模最大、最具影响力的行业协会之一。该协会最新数据显示，2024年英国汽车产量同比下降11.8%至约90.52万辆，其中乘用车77.96万辆，商用车12.56万辆。2024年英国乘用车出口同比下降15.5%至60.36万辆，占乘用车产量约77.4%。

欧盟、美国和中国是英国汽车最主要出口市场。霍斯表示，尽管对华出口有所下降，但这主要是由于车型改款和向电动化转型过程中的暂时性调整。

英国汽车一直以豪华品牌闻名，劳斯莱斯、宾利、阿斯顿·马丁和迈凯伦等高端品牌持续在中国市场受到欢迎。霍斯指出，中国高净值人群不断增长，令豪华汽车在中国市场的需求保持旺盛。

与此同时，越来越多中国汽车品牌进入英国市场，比亚迪、名爵等品牌已占据一定份额。霍斯说：“在贸易公平自由的前提下，英国市场对国际品牌一直保持开放、欢迎态度，英国消费者对于新技术和新品牌的接受度很高。”

当前，英国汽车行业正经历从燃油车向电动车的转型。根据英国政府去年1月公布的新规，到2030年，英国销售的新车中80%将实现零排放，到2035年，这一比例将达到100%。

霍斯表示，强劲市场对于推动电动汽车需求、实现英国净零目标至关重要。英国政府需要提供更有力的激励措施，推动绿色低成本能源发展，加快充电基础设施建设。

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