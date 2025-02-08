人民网里约热内卢2月6日电 （记者陈一鸣、陈海琪）锣鼓喧天，雄狮登场。当地时间2月6日下午，在巴西里约热内卢蒂拉登特斯宫（州议会）门廊前，里约州议会副议长、巴中议员阵线主席蒂娅·茹和中国驻里约热内卢总领事田敏用手中的毛笔共同为两只“狮子”点睛。伴随着铿锵的鼓点，“狮子”舞动起来，这场精彩的舞狮表演为里约州议会中国春节庆祝活动拉开序幕。来自中巴两国政界、学界、企业界和文化界的近200名嘉宾欢聚一堂，共同庆祝中国农历乙巳蛇年新春的到来。

一场精彩的舞狮表演为乙巳蛇年春节庆祝活动拉开了序幕。人民网记者 陈海琪摄

蒂娅·茹在致辞中表示，在她的提议下，中国春节在2016年被正式纳入里约州官方节日。春节承载着家庭和睦、社会包容、人与自然和谐共生等价值，与巴西文化产生强烈共鸣。作为两国关系的重要支柱，文化、经济和教育交流为巴中合作奠定了坚实基础。希望巴中两国人民以庆祝中国春节活动为契机，继续推进两国之间各领域对话与合作，共同书写繁荣发展的新篇章。

里约州议会副议长、巴中议员阵线主席蒂娅·茹在活动中致辞。人民网记者 陈海琪摄

田敏表示， 2025年是中巴关系下一个“黄金50年”的开启之年。在中国传统文化中，蛇象征着智慧、活力、收获和幸运。希望两国人民共同努力推动中巴各项务实合作和友好交往再上新台阶，为中巴关系注入更多智慧和力量。

中国驻里约热内卢总领事田敏在活动中致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西中国友好协会主席恩里克·达诺布雷加在致辞中表示，此次中国春节庆祝活动表达了对中国文化的尊重，反映了巴西和中国在经济和文化领域的紧密联系，强调了对话、互信和可持续发展的共同愿望。

巴西中国友好协会主席恩里克·诺布雷加在活动中致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国—巴西企业家委员会中方主席、中海油巴西公司总经理黄业华表示，中海油巴西公司扎根巴西10余载，在各界支持下已成长为巴西第五大石油公司，中海油等巴西中资企业将积极履行社会责任，通过教育资助、社区支持等方式回馈当地社会，为中巴友好合作贡献更多力量。

中国—巴西企业家委员会中方主席、中海油巴西公司总经理黄业华在活动中致辞。人民网记者 陈海琪摄

里约热内卢天主教大学孔子学院中方院长孙艳萍在致辞中对里约州议会和巴中议员阵线组织、策划此次活动表示感谢。“孔子学院作为中巴文化交流的重要平台，将继续致力于教授中国语言，推广中国文化，促进巴中两国人民的相互理解与友谊。”孙艳萍说。

里约热内卢天主教大学孔子学院中方院长孙艳萍在活动中致辞。人民网记者 陈海琪摄

在春节文化体验活动环节，里约华人联谊会副会长、中医师何双莲通过现场把脉诊断、针灸演示等传统中医技艺展示，让嘉宾亲身感受中医文化的深厚底蕴和独特魅力；里约天主教大学孔院的老师精心设计了寓教于乐的中国文化知识问答，现场讲授“福”字和“春”字书写技法；巴西山河文化促进中心的志愿者带领嘉宾体验了踢毽子和剪纸等丰富多彩的中国传统游戏。

嘉宾体验中国书法。人民网记者 陈海琪摄

嘉宾体验中医针灸。人民网记者 陈海琪摄

本次活动由里约州议会巴中议员阵线主办，巴西新征程文化贸易公司承办，里约天主教大学孔子学院、巴西山河文化促进中心、里约华人联谊会和巴西中国友好协会协办。

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