人民网迪拜2月7日电 （记者管克江）穆斯坦绥里耶大学位于伊拉克首都巴格达，是世界上最古老的大学之一。该大学由阿巴斯王朝的穆斯坦绥尔一世于1227年开始修建，1233年投入使用。学校占地4836平方米，有两层楼、100个房间，教授天文学、哲学、数学、医学等学科。

穆斯坦绥里耶大学旧址一景。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

学校里除了教室外，还有清真寺、食堂、宿舍、医院等设施。据研究，当时的图书馆内藏书8万册。大学紧挨底格里斯河。据考证，当时大学有一个时钟，依靠流水为动力驱动。

1960年代，伊拉克政府在新址重建了穆斯坦绥里耶大学。老穆斯坦绥里耶大学目前已完成修复，作为旅游景点和考古研究地对公众开放。一名带着孩子来参观的女士拉米亚表示，穆斯坦绥里耶大学代表着伊拉克文明的历史，值得伊拉克民众为此自豪。

一名游客在大学内参观。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

巴格达去年被阿拉伯旅游组织命名为2025年的“阿拉伯旅游之都”。伊拉克考古学者艾哈迈德·贾比尔表示，巴格达拥有众多名胜古迹，期待有更多游客前来访问。统计显示，去年共有40万游客到访伊拉克，而2022年仅有12万。

穆斯坦绥里耶大学的主体建筑距今有近800年历史，也是阿拉伯阿巴斯王朝仅存不多的建筑之一，于2014年被列入联合国教科文组织世界遗产预备名录。

穆斯坦绥里耶大学内的走廊。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

(责编：贾文婷、刘慧)