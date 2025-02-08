人民网伦敦2月8日电（徐量）香港驻伦敦经济贸易办事处近日在伦敦举办新春庆典，英国政府官员、国会议员、伦敦各地区的地区市长、中英两国高级外交使节、商界高层代表、学术界及传媒代表，以及华人团体代表近450人出席。

中国驻英国使馆公使王起和香港驻伦敦经济贸易办事处处长罗莘桉点睛“醒狮”。主办方供图

香港驻伦敦经济贸易办事处处长罗莘桉在新春庆典上介绍了香港经济及文化的最新发展。他表示在过去一年，香港作为全球商业枢纽，继续蓬勃发展。他强调香港被评为全球最自由的经济体，去年吸引了9960家非本地公司进驻香港进而创下历史记录，其中就包括720家来自英国的企业，超越疫情前的水平。过去一年香港驻伦敦经济贸易办事处坚持实事求是、努力不懈，说好中国故事、香港故事，在经贸和文化交流等领域取得的成绩令人瞩目，商贸推广、人才引进以及文化交流等活动在当地广受好评。

罗莘桉表示，今年春节期间在苏格兰参加中英消费者论坛时，英国商界代表对香港招商引资的各项政策兴趣浓厚，2025年将继续向英国以及北欧国家介绍香港的独特优势，同时致力推动香港的文化艺术及创意产业发展，提升其文化软实力及影响力，将香港打造成为中外文化艺术交流中心。

王起与罗莘桉同伦敦区级政府代表合影留念。主办方供图。

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