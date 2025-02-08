新华社柏林2月6日电 专访丨关税战损人不利己，全球需合作共赢——访德国联邦经济发展和对外贸易协会主席舒曼

新华社记者李函林 贾金明

美国近日重挥关税大棒，这一单边主义和贸易保护主义做法引发国际社会广泛担忧。德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼在接受新华社记者专访时表示，美国的政策调整并不令人意外。欧洲应独立思考，避免被动承受美国政策影响，要继续推动对华经贸合作，以维护全球贸易体系的开放与稳定。

舒曼强调，关税从来不是解决贸易失衡的有效手段。针对美国采取的贸易保护主义措施，欧洲不能被动观察，而应从自身利益出发，采取更加积极的姿态，加强在全球贸易体系中的主导作用。一旦美国选择退出多边合作机制，其他国家应承担责任，提升自身在全球治理中的影响力。

“欧洲长期以来都是多边主义的坚定支持者。在当前全球贸易环境充满不确定性的情况下，欧洲更应坚定立场，推动全球贸易体系向更加开放和公平的方向发展。”舒曼强调，“保护主义或许能带来短期利益，但从长远来看，它将损害全球经济的稳定与增长。欧洲不能因一时的外部压力而放弃多边合作，而应更加主动地参与全球经济治理，为全球自由贸易贡献力量。”

舒曼认为，欧洲不能幻想美国兼顾欧洲利益，唯有主动作为才能确保自身在全球贸易体系中的地位。他建议，欧洲应主动推进对华经贸合作，深化双边投资与贸易关系，以增强全球竞争力。

近期，德国国内正面临严峻的政治和经济挑战。舒曼表示，德国即将在2月举行大选，选举结果很可能带来政坛重大变革。面对当前复杂的经济形势，他希望新政府采取更加务实的政策，更多地从国家利益出发考虑问题。

“德国经济正面临巨大挑战，需要真正以国家利益为导向的发展路径。与中国保持稳定的经贸关系，无疑符合德国利益。”舒曼指出，加强对华合作不仅有助于德国经济复苏，也符合德国在全球市场中的长期战略布局。

舒曼强调，在当前国际局势快速变化的背景下，欧洲需要保持平衡，坚持开放、公正、包容的贸易体系，而非追随美国走向保护主义。“全球地缘政治正在发生新的变化。欧洲必须权衡不同的力量，采取符合自身利益的行动，良好的欧中关系无疑符合这一目标。”他说。

2025年是中国同欧盟建交50周年。舒曼认为，50年的历程已奠定了坚实的合作基础，双方应继续深化合作推动全球稳定与繁荣。

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