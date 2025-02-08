打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专访丨关税战损人不利己，全球需合作共赢——访德国联邦经济发展和对外贸易协会主席舒曼

2025年02月08日09:08 | 来源：新华网
小字号

新华社柏林2月6日电 专访丨关税战损人不利己，全球需合作共赢——访德国联邦经济发展和对外贸易协会主席舒曼

新华社记者李函林 贾金明

美国近日重挥关税大棒，这一单边主义和贸易保护主义做法引发国际社会广泛担忧。德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼在接受新华社记者专访时表示，美国的政策调整并不令人意外。欧洲应独立思考，避免被动承受美国政策影响，要继续推动对华经贸合作，以维护全球贸易体系的开放与稳定。

舒曼强调，关税从来不是解决贸易失衡的有效手段。针对美国采取的贸易保护主义措施，欧洲不能被动观察，而应从自身利益出发，采取更加积极的姿态，加强在全球贸易体系中的主导作用。一旦美国选择退出多边合作机制，其他国家应承担责任，提升自身在全球治理中的影响力。

“欧洲长期以来都是多边主义的坚定支持者。在当前全球贸易环境充满不确定性的情况下，欧洲更应坚定立场，推动全球贸易体系向更加开放和公平的方向发展。”舒曼强调，“保护主义或许能带来短期利益，但从长远来看，它将损害全球经济的稳定与增长。欧洲不能因一时的外部压力而放弃多边合作，而应更加主动地参与全球经济治理，为全球自由贸易贡献力量。”

舒曼认为，欧洲不能幻想美国兼顾欧洲利益，唯有主动作为才能确保自身在全球贸易体系中的地位。他建议，欧洲应主动推进对华经贸合作，深化双边投资与贸易关系，以增强全球竞争力。

近期，德国国内正面临严峻的政治和经济挑战。舒曼表示，德国即将在2月举行大选，选举结果很可能带来政坛重大变革。面对当前复杂的经济形势，他希望新政府采取更加务实的政策，更多地从国家利益出发考虑问题。

“德国经济正面临巨大挑战，需要真正以国家利益为导向的发展路径。与中国保持稳定的经贸关系，无疑符合德国利益。”舒曼指出，加强对华合作不仅有助于德国经济复苏，也符合德国在全球市场中的长期战略布局。

舒曼强调，在当前国际局势快速变化的背景下，欧洲需要保持平衡，坚持开放、公正、包容的贸易体系，而非追随美国走向保护主义。“全球地缘政治正在发生新的变化。欧洲必须权衡不同的力量，采取符合自身利益的行动，良好的欧中关系无疑符合这一目标。”他说。

2025年是中国同欧盟建交50周年。舒曼认为，50年的历程已奠定了坚实的合作基础，双方应继续深化合作推动全球稳定与繁荣。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部