新华社北京2月7日电 题：加沙不是政治交易的筹码

新华社记者高文成

近日，美国总统特朗普宣称美国希望“接管”并“长期拥有”加沙地带，还提议将当地巴勒斯坦人迁往别国安置。所谓“重新安置”方案一经提出便遭到强烈谴责，国际社会普遍认为，此举公然违背国际法，凸显美国对巴勒斯坦人民合法权益的漠视，将严重破坏地区和平稳定。

美国官员声称，这是一种“人道主义做法”，理由是加沙如今是“拆迁现场”。这种说法，缺乏对身处苦难中的巴勒斯坦人民最基本的同情。1948年以色列建国，第一次中东战争爆发，数十万巴勒斯坦人被迫逃离家园，这段历史被巴勒斯坦人称为 “大灾难”，历史记忆让他们对离开故土非常警惕、抗拒。对于美国的荒谬提议，加沙老人拉沙德·曼苏尔说：“这是我们祖祖辈辈生活的土地，我们在这里生活，在这里死去，我们拒绝所有让我们离开、让我们流离失所的要求。”

自新一轮巴以冲突爆发以来，加沙地带大量民用基础设施被毁，居民流离失所。可即便如此，停火后数十万巴勒斯坦人民依然选择回到家园，在废墟上重建生活。巴勒斯坦常驻联合国观察员里亚德·曼苏尔说，“祖国就是祖国”，巴勒斯坦人民的选择是返回家园。卡塔尔半岛电视台报道说，美国作为以色列最大支持者，在冲突升级后向以提供巨额军事援助。美国是巴勒斯坦家园被毁的最大帮凶，如今却妄图扮演“安置者”，实在荒谬。

有媒体指出，“接管加沙”的提议是出于满足美国国内政治博弈的需求，意图以无中生有的“画大饼”为诱饵，迫使巴勒斯坦人民在领土问题上作出妥协。美国大西洋理事会中东项目高级主管威尔·韦克斯勒认为，美国领导人以极端立场作为讨价还价的筹码。这种霸权策略违背国际道义，遭到集体抵制是可以想见的。

美国领导人的言论迅速引发国际社会尤其是阿拉伯国家的广泛谴责。约旦、埃及、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋等阿拉伯国家纷纷发表声明，反对以任何形式和理由驱逐或鼓励将巴勒斯坦人迁离其土地。欧洲多国也明确反对美方言论。德国外交部长贝尔伯克发表声明说，将巴勒斯坦平民驱逐出加沙地带“会导致新的苦难和新的仇恨”。

在美国国内，“清空加沙”也遭到抨击。马里兰州民主党参议员克里斯·范·霍伦认为，这是“换了个名字的种族清洗”。美国伊斯兰关系委员会声明说，这将引发广泛冲突，给国际法“钉上最后一颗钉子”，摧毁美国“所剩无几”的国际形象。《纽约时报》则指出，此举“重新打开了地缘政治的潘多拉魔盒”。

加沙已饱受战火摧残，需要的是各国为加沙人道援助和战后重建雪中送炭，而不是雪上加霜。国际社会一致认为，“巴人治巴”是加沙战后治理必须坚持的重要原则，落实“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的根本出路。

加沙是200多万巴勒斯坦人的家园，是巴勒斯坦领土不可分割的一部分，不能成为弱肉强食的对象，也不能沦为政治交易的筹码。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)