新华社海牙2月7日电（记者王湘江）国际刑事法院7日发表声明，谴责美国总统特朗普签署行政令宣布将对该法院实施制裁，欧盟和荷兰等也对这一决定表示遗憾和担忧。

国际刑事法院的声明说，谴责美国发布行政令试图对该法院官员实施制裁并损害其司法工作。

欧洲理事会主席科斯塔7日在社交平台上发文，对特朗普政府的举措表示担忧。欧盟委员会也对此表示遗憾。欧盟委员会一名发言人当天表示，这一行政令可能影响该法院正在进行的调查和诉讼。欧盟将密切关注其影响，并对可能采取的进一步措施进行评估。

荷兰外交大臣费尔德坎普在社交媒体上发文，对美国发布制裁国际刑事法院的行政令表示遗憾。

特朗普6日签署一项行政令，宣布美国将对总部设在荷兰海牙的国际刑事法院实施制裁，理由是该法院针对美国和以色列“采取非法且无根据的行动”。行政令称，美国将让与国际刑事法院“侵犯行为”相关人员“付出代价”，包括没收房产及财产，以及禁止国际刑事法院人员、代理人及其直系亲属入境美国。

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