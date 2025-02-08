新华社巴黎2月7日电（记者李文昕）法国2025年财政预算草案6日最终获议会投票通过，从去年底持续至今的预算缺位局面宣告结束，也意味着围绕预算延宕已久的政治风波暂时告一段落。

根据草案，法国政府提出的国家财政预算目标是将法国2025年公共赤字减少为国内生产总值（GDP）的5.4%。法国政府此前预计，2024年该国公共赤字与GDP之比约为6.1%。为实现预算目标，法国将提高对高收入家庭和大企业等的税收，并削减政府部门开支。

国际信用评级机构穆迪日前在报告中表示，考虑到未来几年法国公共支出的压力，按计划实现赤字削减目标具有较高挑战性。穆迪预计，2025年法国公共赤字对GDP比例将达到6.3%，远高于政府的预测。该机构还预测法国今年经济增长0.7%，低于政府预计的0.9%。

报告认为，尽管预算草案的通过为政府提供了喘息空间，但法国政治分歧仍然很大，政局仍面临较大不确定性。

法国埃拉贝民意调查公司的一项调查结果显示，大多数法国民众认为6日通过的2025年财政预算草案很“糟糕”，但好过没有预算。

分析人士认为，民众对政局反复动荡、政策难以推行感到厌倦，比起出现更多“短命政府”，更倾向于维持目前相对一致的立场，以避免经济社会运行出现更大问题，从而影响民生。

去年12月，法国巴尼耶政府遭国民议会弹劾下台，其主导的2025年预算草案宣告流产。这是法国近45年来首次在年末没有出台次年预算。新总理贝鲁上台后，将推出政府财政预算草案列为头等要务之一，以巴尼耶提出的草案为基础继续讨论，极力推动新预算草案出台。

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