打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

法国议会通过年度预算 压减公共赤字占比

2025年02月08日08:55 | 来源：新华网
小字号

新华社巴黎2月7日电（记者李文昕）法国2025年财政预算草案6日最终获议会投票通过，从去年底持续至今的预算缺位局面宣告结束，也意味着围绕预算延宕已久的政治风波暂时告一段落。

根据草案，法国政府提出的国家财政预算目标是将法国2025年公共赤字减少为国内生产总值（GDP）的5.4%。法国政府此前预计，2024年该国公共赤字与GDP之比约为6.1%。为实现预算目标，法国将提高对高收入家庭和大企业等的税收，并削减政府部门开支。

国际信用评级机构穆迪日前在报告中表示，考虑到未来几年法国公共支出的压力，按计划实现赤字削减目标具有较高挑战性。穆迪预计，2025年法国公共赤字对GDP比例将达到6.3%，远高于政府的预测。该机构还预测法国今年经济增长0.7%，低于政府预计的0.9%。

报告认为，尽管预算草案的通过为政府提供了喘息空间，但法国政治分歧仍然很大，政局仍面临较大不确定性。

法国埃拉贝民意调查公司的一项调查结果显示，大多数法国民众认为6日通过的2025年财政预算草案很“糟糕”，但好过没有预算。

分析人士认为，民众对政局反复动荡、政策难以推行感到厌倦，比起出现更多“短命政府”，更倾向于维持目前相对一致的立场，以避免经济社会运行出现更大问题，从而影响民生。

去年12月，法国巴尼耶政府遭国民议会弹劾下台，其主导的2025年预算草案宣告流产。这是法国近45年来首次在年末没有出台次年预算。新总理贝鲁上台后，将推出政府财政预算草案列为头等要务之一，以巴尼耶提出的草案为基础继续讨论，极力推动新预算草案出台。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部