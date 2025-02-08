新华社科威特城2月7日电（记者尹炣）科威特专栏作家阿卜杜拉·哈乌吉6日在《白天报》发表题为《特朗普的“吞并”狂想》的文章，抨击特朗普频繁以美国利益为借口，试图重新塑造全球秩序，其核心理念之一是“吞并”政策。文章摘要如下：

特朗普公然提出加拿大、巴拿马运河、格陵兰岛等应属于美国，并以“国家安全”为借口，妄图吞并这些领土。这不仅公然违反国际法原则，也在全球范围内招致广泛谴责。

欧盟成为特朗普“吞并”政策的下一个目标。特朗普指责欧盟利用关税豁免等手段，每年给美国造成巨额损失，并以此为由，试图重新谈判贸易条款，以经济霸权达到变相“吞并”的效果。

在巴以问题上，特朗普支持以色列“吞并”约旦河西岸，并鼓励将加沙地带居民强行迁往埃及和约旦。这一决定引发阿拉伯国家的强烈愤慨，埃及和约旦均明确拒绝。

特朗普的“吞并”狂想不仅加剧了国际社会的不安，也暴露了他对国际规则的漠视。他试图以强权逻辑实施领土扩张，但现实证明，单边主义无法取代多边合作，而世界也不会因一人之意志而改变规则。

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