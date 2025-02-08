1月30日，在斯里兰卡首都科伦坡，斯里兰卡中国协会主席吉尼斯·德席尔瓦接受新华社记者采访。新华社记者 伍岳 摄

新华社科伦坡2月7日电 专访丨斯中友谊与合作前景不可限量——访斯里兰卡中国协会主席吉尼斯·德席尔瓦

新华社记者伍岳 陈冬书

斯里兰卡中国协会主席吉尼斯·德席尔瓦日前在接受新华社记者专访时说：“今年恰逢斯里兰卡与中国建交68周年。我们很高兴地看到，斯中两国友谊历久弥坚，伙伴关系不断升级，互利合作越来越多。”

2月7日是中国同斯里兰卡建交68周年纪念日。德席尔瓦表示，不久前，斯里兰卡总统迪萨纳亚克成功对中国进行了国事访问。两国元首达成的一系列共识以及双方签署的深化双边关系、拓展务实合作的多份成果文件让斯里兰卡人民倍感振奋，对两国携手创造更加美好的未来充满信心。

“我认为，斯中两国应以建交纪念日为契机进一步深化两国友谊，继续传承发扬‘独立自强、团结互助’的米胶协定精神，将两国元首达成的共识和会晤成果落实到位，更好惠及两国人民。”德席尔瓦说。

斯里兰卡中国协会成立于1981年，是斯里兰卡最主要的友华团体之一，一直为增进两国人民相互理解、加深两国友谊而努力。德席尔瓦回忆说，2012年后，斯中友谊发展进入快车道，协会同中国的联系也越来越紧密。“我们目前已经同中国的14个省、自治区和直辖市建立了合作机制。在中方支持下，我们自2012年起定期在科伦坡举办斯中两国儿童艺术展。在协会推动下，两国人民友好交往越来越频繁。”

德席尔瓦本人也是一位“中国通”。他说自己从小就有一个“长城梦”，希望有朝一日能到中国亲眼看看雄伟壮观的长城。1997年，他第一次来到中国，深深被中国日新月异的发展和人民积极热情的精神面貌所吸引。

“自那以后我就与中国彻底结缘，开始努力增进斯里兰卡人民对中国的了解。我在报纸上发表了超过80篇介绍中国和斯中两国友好的文章，还整理出版了与此相关的僧伽罗语书籍。我十分希望把中国的发展经验和热情友好传递给斯里兰卡民众。”

近年来，中方多次邀请斯里兰卡代表团到中国学习减贫和发展经验，并且通过奖学金等项目鼓励斯里兰卡大学生到中国学习，他说，“这对于斯里兰卡来说尤为重要，为这个国家带来了希望。”

展望未来，德席尔瓦有三个心愿：一是希望越来越多斯里兰卡大学生去中国留学；二是期待越来越多中国游客来斯里兰卡旅游；三是像科伦坡港口城和汉班托塔港这样的斯中合作旗舰项目能够继续为两国创造更多收益，为两国人民带来更多福祉。

“斯中两国建交以来的发展史证明，两国携手就能实现发展与共赢。”德席尔瓦说，“我充分相信，斯中两国未来友谊与合作的前景不可限量。”

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