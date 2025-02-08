新华社柏林2月7日电（记者车云龙）德国联邦统计局7日公布的数据显示，受汽车行业产出大幅下滑影响，经季节和工作日调整后，德国2024年12月工业产出环比下降2.4%，跌至2020年5月以来最低水平。

数据显示，12月德国能源业产出环比增长1.1%，建筑业产出与上月持平。去除能源业和建筑业后，该国当月工业产出环比下降3.3%，其中汽车行业产出环比下降10%。

从全年数据看，经工作日调整后，德国2024年工业产出比上一年下降4.5%。德国联邦统计局在声明中表示，该全年数据下降主要受汽车行业和机械设备制造业产出大幅下降影响，降幅分别为7.2%和8.1%。

德国联邦经济和气候保护部发表声明说，截至2024年底，德国工业经济仍未显现复苏迹象。尽管近期工业新订单增长明显，但这一增幅主要受大规模订单月度波动影响。同时，多项最新经济信心指标显示，企业营商情绪仍处于低位。

德国联邦统计局日前公布的数据显示，经季节和工作日调整后，德国2024年12月工业新订单环比增长6.9%。

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