新华社北京2月7日电（记者陈寅 江雪）美国新政府就职以来，持续加大对非法移民的突击搜捕力度，进一步激化美国内的种族主义和排外情绪。同时，美国以关税等为“武器”，就大规模遣返移民问题向拉美国家施压。危地马拉、萨尔瓦多、巴拿马等国在扩大遣返移民接收规模、成为“安全第三国”、开辟专门遣返通道等问题上向美国做出让步。这对安置能力有限的拉美国家而言无疑是一个沉重负担，增加了其经济发展和社会治理难度。

2025年2月2日，在墨西哥奇瓦瓦州华雷斯城的一处移民收容所，一位母亲为女儿梳头。新华社记者李梦馨摄

自上任以来，特朗普签署多道行政令，宣布南部边境进入紧急状态，全面制止非法移民入境，宣布将废除非法移民或合法临时居留者在美出生子女的“出生公民权”。他还宣布在古巴关塔那摩美国海军基地扩建已有的非法移民收容中心。与此同时，美国用飞机强制向拉美国家遣返非法移民，给移民戴上手铐脚镣，招致国际社会谴责。

美国以加征关税等手段为威胁，迫使墨西哥、哥伦比亚在移民问题上做出妥协。墨、哥两国起初表示将“以牙还牙”，向美国采取对等反制措施。之后，哥美两国达成妥协，墨方也同意派遣1万名士兵到墨美边境，专门负责阻止芬太尼和非法移民入境美国。

据墨西哥政府统计，1月20日至28日，墨西哥已从美国接收了6244名遣返移民，其中4500多人为墨西哥公民。危地马拉移民局公布的数据显示，截至2月4日，危已从美国手中接收5个载有遣返移民的航班，共计382人。洪都拉斯政府表示，仅1月31日一天，洪就接收了2架次来自美国的遣返移民航班，机上共有126人。此外，委内瑞拉、厄瓜多尔等国也陆续接收了来自美国的遣返移民航班。

2025年1月21日，墨西哥总统辛鲍姆在首都墨西哥城举行的例行新闻发布会上讲话。新华社发（墨西哥总统府供图）

为应对可能出现的大规模移民遣返潮，墨西哥宣布在墨美边境地区修建并开放12处临时收容所，帮助墨西哥籍人员重新融入当地，协助被遣返的他国公民回到原籍国或前往第三国。厄瓜多尔政府宣布将为被遣返的厄公民提供为期3个月、每个月470美元的补助。哥伦比亚、洪都拉斯、危地马拉等国也都提出了类似的被遣返移民援助计划。

针对美国不分青红皂白遣返移民、漠视移民基本人权的做法，洪都拉斯总统卡斯特罗谴责说，美国向洪遣返移民给洪都拉斯造成人道主义和经济双重危机。巴西政府表示，美方对待被遣返移民的做法有辱人格，不可接受。古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯表示，美国在关塔那摩军事基地关押移民的决定，体现了美方对人道主义和国际法的蔑视。

为在移民等问题上进一步向拉美国家施压，美国国务卿鲁比奥将巴拿马、萨尔瓦多、哥斯达黎加、危地马拉、多米尼加作为其上任首访的目的地。访问期间，他还将移民危机归咎于古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉三国。

2025年1月28日，被美国遣返的哥伦比亚籍非法移民抵达哥伦比亚首都波哥大的埃尔多拉多国际机场。新华社发（安德烈斯·莫雷诺摄）

三国随即表达强烈不满。委内瑞拉外交部长伊万·希尔表示，几十年来，美国在美洲大陆上利用战争和霸权到处制造混乱与苦难。古巴国家主席迪亚斯-卡内尔表示，美国正在利用抓捕非法移民并将其暴力遣返作为向拉美国家施加政治压力和进行讹诈的武器。美洲玻利瓦尔联盟指出，美国在拉美肆意发动经济战争、强加封锁制裁、实施掠夺政策，是该地区出现移民现象的罪魁祸首。

据美国白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特2月5日透露，自1月20日以来，美国内已有8000多名非法移民被捕。据美官方说法，美国的非法移民约有1100万，其中超过700万来自拉美国家。

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