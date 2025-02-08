新华社北京2月7日电 高端访谈｜“愿携手续写两国传统亲密友好篇章”——访泰国总理佩通坦·钦那瓦

新华社记者凌朔 王媛媛 李溪岩

“中国是一个美丽的国家，许多泰国人心向往之，我本人多次来过北京，我喜欢北京，来到这里不仅有家的亲近感，更能感受到浓浓的情意。”正在中国进行正式访问的泰国总理佩通坦·钦那瓦6日在北京接受记者采访时如是说。

今年是中泰建交50周年。采访中，佩通坦饶有兴致地向记者展示她胸前佩戴的泰中建交50周年纪念胸针。她多次提及“泰中一家亲”，多次强调泰国高度重视对华关系，多次提及双方友好交往的历史渊源。她说，泰中人民交往源远流长，两国携手走过金色50年。近期，双方合作举办一系列庆祝活动，佛牙舍利赴泰供奉在泰国民众间广受欢迎，各种庆祝活动高潮迭起，续写着两国间的传统亲密友好篇章。

谈起经贸合作，佩通坦首先对中国近年来的快速发展以及中国企业的优异表现表达钦佩。她说，中国的快速发展举世瞩目，中国领导人提出的诸多理念备受关注，“对于中方提出的倡议建议，我们向来乐于倾听”。佩通坦本月4日主持召开内阁会议批准了泰中高铁二期工程建设。她表示，将持续推动共建“一带一路”框架下的基础设施及经贸合作，持续推动泰中铁路建设，使这条连接泰国、老挝、中国的铁路尽快成为人员与货物往来的跨国大动脉。“我深信，基础设施的互联互通，必将进一步积极推动两国及两国人民间的交往。”

佩通坦特别谈及赴泰中国游客的安全问题。她说，去年赴泰中国游客约670万人次，呈现逐年增加的趋势，泰方高度重视每一名赴泰中国游客的安全，她本人多次与泰国旅游警察等执法部门商讨保护中国游客旅行安全相关事宜。

“对于网赌电诈等跨境犯罪，泰国绝不手软，我作为总理更是严肃对待。”佩通坦说，“泰国自5日开始果断对泰国对缅供电点采取了断电措施。我刚刚得知的新情况是，断电以来，诈骗电话的频次已有所下降，一周后我们将就断电措施的效果进行评估。未来泰方会与中方一道，研究建立工作组机制，互通信息，通力合作，共同治理好这一问题。”

谈到哈尔滨第九届亚洲冬季运动会，佩通坦说，泰国没有冰雪世界，但泰国人也向往冰雪运动。“这次我亲自来参加亚冬会开幕式，一方面是想给参赛泰国运动员加油，另一方面也想给所有参赛国家的运动员鼓劲。体育是文化的重要组成部分，是国家软实力建设的重要内容，更是连接泰中友好的重要纽带。当然，我也想借哈尔滨之行，推荐泰拳等泰国传统体育项目。”

谈至尽兴处，佩通坦说，“虽然我不会说中文，但我也有中国血统”。她表示，泰国人和中国人亲如一家，交往密切，沟通顺畅，文化相近，彼此支持，没有理念上的障碍或壁垒，总是能相互理解彼此信任。她表示，愿和中方一道，携手开启更加紧密的泰中关系新篇章。

佩通坦说：“我真心希望在我休假的时候能够带着我的家人再一次来北京旅行。”

(责编：苏缨翔、刘叶婷)