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日本流感流行趋于平缓

2025年02月08日08:50 | 来源：新华网
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新华社东京2月7日电（记者钱铮）日本厚生劳动省7日发布的最新数据显示，2025年第5周（1月27日至2月2日），日本全国约5000个定点医疗机构共报告新增流感病例约2.89万例，平均每个机构报告5.87例，已经达到流感流行警报终止标准。

根据日本官方规定，日本达到流感流行警报级别的标准是一周内平均每个定点医疗机构报告30例以上病例，而流感流行警报终止的标准是一周内平均每个机构报告病例数低于10例。

厚生劳动省7日发布数据显示，1月27日至2月2日这一周，全国平均每个定点医疗机构报告流感病例数连续第三周环比下降，与此前一周（1月20日至26日）平均每个机构报告11.06例相比几乎减半。根据报告病例数推算，1月27日至2月2日这一周，全国新增流感病例数约19.4万例。

数据还显示，1月27日至2月2日这一周，日本全国47个都道府县中仅有山形县、新潟县、冲绳县和岩手县4个县平均每个机构报告病例达10例以上，仍维持流感流行警报级别。

日本流感季通常从9月一直持续到第二年春天，厚生劳动省和国立感染症研究所每周通报流感相关数据。这个流感季，日本报告病例数在2024年12月16日至22日这一周达到流感流行警报级别，并在2024年年底达到最高峰。2024年12月23日至29日这一周，全国平均每个定点医疗机构报告病例64.39例，达到警报级别的两倍多，这是1999年开始采用现行统计方法以来的最高纪录。进入新年以来，日本新增流感病例总体呈减少趋势。到1月下旬，日本流感流行已恢复至往年同期水平。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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