新华社瓦莱塔2月7日电（记者陈文仙）铿锵的鼓点、灵动的舞狮、栩栩如生的皮影戏……位于地中海岛国马耳他南部城市榟橔的一所中学6日张灯结彩，一场充满“年味儿”的春节庙会在这里举行。

锣鼓声响起，步伐矫健的舞狮者跃入操场中央，与观众俏皮互动。毛色金红相间、活泼可爱的“狮子”腾跃起舞，欢呼声此起彼伏。

此次“欢乐春节”庙会由马耳他中国文化中心与浙江省文化馆联合举办，圣托马斯·莫尔学院中学部的500多名师生共同体验了春节的独特魅力。

活动中，来自中国的能工巧匠展示米塑、茶艺、糖画等非遗技艺。糖画摊位前，学生们持勺用琥珀色的糖浆浇出自己喜欢的图案；在木版年画工作坊，中国师傅指导学生们拓印威武的门神图案。观看木偶与皮影表演后，孩子们跃跃欲试。在中国艺术家的指导下，提线木偶在他们手中开始“踉跄学步”，皮影逐渐活灵活现，孩子们直呼“像在施魔法”。

看着穿梭于各展台的学生们，校长阿德里安·加莱亚感慨地说，“多元文化教育不应止步于书本，春节庙会展示的中国非遗技艺带来深度沉浸式体验，为我们的多元文化教育树立了新标杆”，这个庙会是一次“非常难得的机会”。

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