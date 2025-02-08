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全球瞭望｜日本《每日新闻》：特朗普加沙言论表现出践踏他人尊严的傲慢

2025年02月08日08:47 | 来源：新华网
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新华社东京2月7日电（记者陈泽安）日本《每日新闻》7日刊发社论，批评美国总统特朗普“接管”并“长期拥有”加沙地带的言论无视巴勒斯坦人的权利，傲慢至极。文章题为《特朗普“拥有”加沙言论表现践踏尊严的傲慢》，摘要如下：

这番话好像美国占领、统治了加沙地带，要驱逐巴勒斯坦人似的。令人不敢相信自己的耳朵。

特朗普总统表明，美国有意“长期拥有”加沙地带，要让加沙地带的所有居民“永远”迁走。这种践踏巴勒斯坦人民尊严、让他们作出牺牲，然后来做生意的想法令人不齿。

巴勒斯坦方面当然强烈反对。被列为迁居目的地的埃及、约旦予以拒绝，沙特阿拉伯和土耳其等中东国家也表示反对。说到底，这一提案不现实。

特朗普发表“接管”加沙言论时，正值以色列和哈马斯就永久停火开始谈判。就算特朗普是想以此作为谈判筹码迫使哈马斯让步，那也不可接受。最大的问题是，他的言论完全无视巴勒斯坦人的权利。

大多数加沙地带的居民是因以色列建国而被迫离开故土、成为难民的巴勒斯坦人的后代。任何人都无权随意踏入他们的生活空间。强制迁居违反国际人道法。

美国还决定禁止向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供资金。这种非人道的举措令人无法容忍。

当前需要的不是单方面强加的方案，而是让以色列和巴勒斯坦双方都能接受的、切实可行的和平方案。

国际社会大多数国家支持建立巴勒斯坦国，基于“两国方案”解决问题。战后重建离不开国际协作。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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