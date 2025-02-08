2月6日，在马来西亚吉隆坡的思特雅大学音乐厅，中国歌唱家（右）演唱马来西亚民谣《拉莎莎扬埃》。新华社发 （张纹综摄）

新华社吉隆坡2月7日电 通讯｜跨越山海遇知音——音乐架起中马“民心桥”

新华社记者毛鹏飞 王嘉伟 李奕慧

6日晚，吉隆坡夜幕低垂，瓢泼大雨未能浇灭观众的热情。马来西亚思特雅大学音乐厅内座无虚席，来自中国的艺术家登台献艺，用音乐架起中马文化交流的桥梁。

2月6日，在马来西亚吉隆坡的思特雅大学音乐厅，中国艺术家演奏《炎黄风情—对花》。新华社发 （张纹综摄）

悠扬的小提琴声缓缓响起，与钢琴、大提琴相伴呈现一曲《炎黄风情—对花》，中国歌唱家深情演绎马来西亚民谣《拉莎莎扬埃》，琵琶拨响的《春江花月夜》婉转悠扬……当晚，天津音乐学院携手马来西亚思特雅大学音乐学院，献上一场跨越国界的交流音乐会，为马来西亚各界人士以及在马华侨华人、留学生等带来一场饱含深情的艺术盛宴。

2月6日，中国著名歌唱家王宏伟在马来西亚吉隆坡的思特雅大学音乐厅表演歌曲《天路》。新华社发 （张纹综摄）

钢琴独奏《中国畅想曲第二号》时而深沉厚重，时而激昂奔放，勾勒出华夏大地的壮丽画卷；琵琶独奏《送我一枝玫瑰花》音色清亮，热烈而欢快的情绪感染全场；著名二胡表演艺术家陈军的独奏《战马奔腾》则带来风驰电掣的速度感，激昂奔腾，将音乐会氛围推向高潮。

2月6日，高音歌唱家张喜秋在马来西亚吉隆坡的思特雅大学音乐厅表演。新华社发 （张纹综摄）

天津音乐学院院长、中国著名歌唱家王宏伟表示，艺术交流是增进民心相通的重要途径，此次音乐会不仅为马来西亚观众带来新春祝福，也希望借此机会加强与当地艺术家、师生的交流互动，让更多人感受到中国音乐的独特魅力。“期待通过更多文化艺术交流，拉近中马两国人民的情感距离，在共建‘一带一路’人文合作中发挥更大作用。”

思特雅大学音乐学院院长方廷华表示，音乐作为无国界的语言，加深了马来西亚民众对中国音乐文化的认知，为两国文化艺术交流搭建了坚实桥梁。

2月6日，在马来西亚吉隆坡的思特雅大学音乐厅，著名二胡艺术家陈军表演独奏《战马奔腾》。新华社发 （张纹综摄）

音乐会接近尾声，王宏伟上台深情演绎《天路》，高亢激昂的歌声仿佛带领观众踏上辽阔高原，而一曲《儿行千里》则将游子思乡情怀展现得淋漓尽致。最后，他与男高音歌唱家张喜秋合唱的《西部放歌》为整场音乐会画上圆满句号，观众掌声经久不息。

“在马来西亚能欣赏到中国艺术家带来的高水平演出，实在是太难得了！”现场观众陈海朋告诉记者，他十几岁起便与中国民族乐器竹笛结缘，后来赴华深造，如今在思特雅大学音乐学院任教。他表示，期待未来能有更多中国艺术家来到马来西亚演出和交流，为本地学生提供宝贵的学习机会。

2月6日，在马来西亚吉隆坡的思特雅大学音乐厅，中国著名歌唱家王宏伟（右一）与男高音歌唱家张喜秋（右二）合唱《西部放歌》。新华社发 （张纹综摄）

负责协办此次音乐会的马来西亚中国文化艺术联合会执行会长丁鹏表示，文化交流在共建“一带一路”中具有重要意义，未来将继续推动更多马中文化艺术及音乐教育合作，让两国民众通过艺术进一步加深相互理解与情感共鸣。

音乐无言，却能直抵人心。跨越山海的旋律，在中马友好故事中久久回响。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)