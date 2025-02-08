2月6日，在巴西里约热内卢州蒂拉登特斯宫（州议会）大门外，演员在表演舞狮。新华社发（克劳迪娅·马尔提尼 摄）

新华社里约热内卢2月7日电 通讯｜春节对里约人来说也是特殊日子——巴西里约州议会举行春节庆典

新华社记者赵焱

2月6日，中国农历正月初九，巴西里约热内卢州蒂拉登特斯宫（州议会）大门外，里约州议会副议长蒂娅·茹和中国驻里约热内卢总领事田敏用手中的毛笔共同为两只舞狮点睛。瞬间，“狮子”舞动起来，里约州议会中国农历新年庆典拉开帷幕。

2016年，在蒂娅·茹的推动下，里约州议会通过法案，将中国春节列为里约州官方节日，每年里约州都会举办相关庆祝活动。蒂娅·茹在6日的庆典上说，这一法案体现了对中国深厚文化的尊重与珍视，进一步增进了里约州与中方的友好关系。

2月6日，在巴西里约热内卢州蒂拉登特斯宫（州议会）大门外，演员在表演舞狮。新华社发（克劳迪娅·马尔提尼 摄）

去年12月，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。“这具有重要意义。”蒂娅·茹在接受采访时说，“如今春节不仅对中国人，对里约人来说也是特殊的日子”。

在里约州议会全会大厅里，中国和巴西两国国歌奏起，大屏幕上播放介绍中国春节的视频。参加活动的嘉宾们讲述了各自对春节的理解，共叙两国友谊。

2月6日，在巴西里约热内卢州蒂拉登特斯宫（州议会），人们在体验书法。新华社发（克劳迪娅·马尔提尼 摄）

巴中友好协会会长恩里克·达诺布雷加说：“春节是团圆和重温亲情的时刻。中国新年寓意着万象更新，传递团结和希望的讯息，这超越国界，让巴西人和中国人今天相聚在一起。”

蒂娅·茹表示，去年是巴中建交50周年，双方在文化、教育、创新等方面的伙伴关系蓬勃发展。

田敏表示，近年来，在各界共同努力下，中巴各领域交流合作取得显著进展和丰硕成果，造福了两国人民。在中国传统文化中，蛇象征着智慧、活力以及收获、幸运。“希望我们共同努力推动中巴各项务实合作和友好交往再上新台阶，为中巴关系注入更多智慧和力量。”

2月6日，在巴西里约热内卢州蒂拉登特斯宫（州议会），一名女子（左）在体验针灸。新华社发（克劳迪娅·马尔提尼 摄）

嘉宾们随后来到蒂拉登特斯宫入口大厅处，体验书法、针灸等，并在写有“巳巳如意 生生不息”的签名板上签名留念。

门外，伴着锣鼓声，“狮子”再次舞动，喜庆气氛弥漫在里约老城。

在当地旅游的巴西游客路易莎饶有兴致地观看了舞狮表演。在得知这是中国农历新年庆典活动时，她兴奋地说：“我知道春节，我还知道今年是蛇年，我就是属蛇的。祝大家新年快乐！”

(责编：苏缨翔、刘叶婷)