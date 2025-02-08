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特朗普：日铁放弃收购美钢转向进行大规模投资

2025年02月08日06:52 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月7日电（记者邓仙来）美国总统特朗普7日说，日本制铁公司已放弃早前收购美国钢铁公司的计划，转而寻求对美钢进行大规模投资。

　　特朗普当天在白宫与到访的日本首相石破茂举行会谈。他随后在联合记者会上说，美钢对美国来讲“非常重要”，日铁同意对美钢进行大规模投资，而非获得美钢的所有权。

　　石破茂说，日铁投资美钢对双方将是“互利的”。日铁将向美钢提供技术，并将在美国生产“更高品质的产品”。

　　在被问及美国是否会向日本产品加征关税时，特朗普表示，他将于下周宣布美国对别国征收“对等关税”，即让美国与贸易伙伴彼此征收的关税税率相等。特朗普未明确美国征收“对等关税”的对象是否包括日本，但他表示，美日双方将采取措施消除当前美国对日本的巨额贸易逆差，日本很快将大量购买美国的液化天然气。

　　特朗普还说，日本承诺在2027年前将国防支出水平提升至特朗普首个总统任期时的两倍。

　　1月3日，时任美国总统拜登签署行政令，以国家安全为由正式阻止日铁收购美钢。1月6日，两家公司正式以拜登和美国外国投资委员会等为对象提起诉讼，请求法院撤销拜登的阻止收购令，并对该收购案进行重新审查。同时，日铁与美钢向美国司法部提出申请，要求诉讼期间禁止拜登的阻止收购令生效。1月11日，日铁和美钢在一份声明中宣布，美国外国投资委员会已将日铁放弃收购美钢计划的最后期限延长至6月18日。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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