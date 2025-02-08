打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中哥“友谊之船”扬帆远航（大使随笔）

朱京阳
2025年02月08日05:53 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　2月7日，习近平主席同哥伦比亚总统佩特罗互致贺电，庆祝两国建交45周年。中哥建交45年来，双方始终本着平等相待、相互尊重原则，推动双边关系不断向前发展。在两国元首战略引领下，中哥“友谊之船”扬帆远航，驶向和平、发展、合作、共赢的光明未来。

　　政治互信是中哥“友谊之船”行稳致远之“舵”。自1980年建交以来，中哥关系取得长足发展，两国在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持，在国际事务中密切协作，共同维护发展中国家共同利益和国际公平正义。两国高层互访频繁，各领域交流日益密切，互利合作稳步推进，双边关系持续升温。2023年10月，佩特罗总统成功对中国进行国事访问，两国元首举行了富有成果的会谈，共同宣布两国建立战略伙伴关系，引领中哥关系进入新时代。哥方高度评价哥中关系处于历史最好时期，高度重视并积极参与共建“一带一路”，愿通过双边合作为哥伦比亚人民带来更多福祉。

　　互惠合作是中哥“友谊之船”破浪前行之“桨”。中国连续多年保持哥伦比亚全球第二大贸易伙伴、亚洲第一大直接投资来源国地位。两国签署哥伦比亚牛肉输华议定书一年多以来，中国跃升为哥伦比亚牛肉第二大出口市场。中国电动汽车、各类电子产品等极大便利了哥伦比亚人民生活。逾110家中国企业在哥伦比亚投资兴业，中哥在基础设施、能矿、新能源、通信、医疗等领域投资合作稳步增长，创造数万个就业岗位。实打实的合作成果、不断做大的合作蛋糕，推动中哥关系向前发展，实现共同发展繁荣。

　　民心相通是中哥“友谊之船”笃定向前之“帆”。中哥人文交流日益深化，不断拉紧民心相亲的纽带。中国的发展理念和发展成就令哥伦比亚年轻一代关注并向往，目前有逾千名哥伦比亚学生在华留学，2024年逾300名哥伦比亚师生赴华交流。两国文化艺术团组多次互访，哥伦比亚国家交响乐团访华巡演，浙江宁波艺术团在哥伦比亚演出广受欢迎。两国现已建立6对友好省市关系，达成14对友好省市结好意向，双方在文化、旅游、青年、教育、科技等各领域交流走深走实，双边友好的民意基础日益巩固。

　　中哥是好朋友、好伙伴。45年来，双方共同谱写了成果斐然、意义非凡的交往篇章。在新的历史起点上，两国发展机遇更多，合作空间更加广阔。中方愿同哥方一道，推动中哥战略伙伴关系更好造福两国人民，为世界和平与发展注入正能量。

　　（作者为中国驻哥伦比亚大使）

　　《 人民日报 》（ 2025年02月08日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部