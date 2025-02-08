朱京阳

2月7日，习近平主席同哥伦比亚总统佩特罗互致贺电，庆祝两国建交45周年。中哥建交45年来，双方始终本着平等相待、相互尊重原则，推动双边关系不断向前发展。在两国元首战略引领下，中哥“友谊之船”扬帆远航，驶向和平、发展、合作、共赢的光明未来。

政治互信是中哥“友谊之船”行稳致远之“舵”。自1980年建交以来，中哥关系取得长足发展，两国在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持，在国际事务中密切协作，共同维护发展中国家共同利益和国际公平正义。两国高层互访频繁，各领域交流日益密切，互利合作稳步推进，双边关系持续升温。2023年10月，佩特罗总统成功对中国进行国事访问，两国元首举行了富有成果的会谈，共同宣布两国建立战略伙伴关系，引领中哥关系进入新时代。哥方高度评价哥中关系处于历史最好时期，高度重视并积极参与共建“一带一路”，愿通过双边合作为哥伦比亚人民带来更多福祉。

互惠合作是中哥“友谊之船”破浪前行之“桨”。中国连续多年保持哥伦比亚全球第二大贸易伙伴、亚洲第一大直接投资来源国地位。两国签署哥伦比亚牛肉输华议定书一年多以来，中国跃升为哥伦比亚牛肉第二大出口市场。中国电动汽车、各类电子产品等极大便利了哥伦比亚人民生活。逾110家中国企业在哥伦比亚投资兴业，中哥在基础设施、能矿、新能源、通信、医疗等领域投资合作稳步增长，创造数万个就业岗位。实打实的合作成果、不断做大的合作蛋糕，推动中哥关系向前发展，实现共同发展繁荣。

民心相通是中哥“友谊之船”笃定向前之“帆”。中哥人文交流日益深化，不断拉紧民心相亲的纽带。中国的发展理念和发展成就令哥伦比亚年轻一代关注并向往，目前有逾千名哥伦比亚学生在华留学，2024年逾300名哥伦比亚师生赴华交流。两国文化艺术团组多次互访，哥伦比亚国家交响乐团访华巡演，浙江宁波艺术团在哥伦比亚演出广受欢迎。两国现已建立6对友好省市关系，达成14对友好省市结好意向，双方在文化、旅游、青年、教育、科技等各领域交流走深走实，双边友好的民意基础日益巩固。

中哥是好朋友、好伙伴。45年来，双方共同谱写了成果斐然、意义非凡的交往篇章。在新的历史起点上，两国发展机遇更多，合作空间更加广阔。中方愿同哥方一道，推动中哥战略伙伴关系更好造福两国人民，为世界和平与发展注入正能量。

（作者为中国驻哥伦比亚大使）

《 人民日报 》（ 2025年02月08日 03 版）

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