——访泰国总理佩通坦

本报记者 赵益普

今年是中泰建交50周年暨“中泰友谊金色50年”。2月6日，正在对中国进行正式访问的泰国总理佩通坦接受本报记者采访时表示，50年来，泰中建立了特殊的友好合作关系，未来两国将继续密切互联互通、经贸投资、农业、旅游、人文交流和公共安全等领域的合作，“开启共享和平、共同繁荣的下一个50年”。

中泰铁路是中泰两国共建“一带一路”的重点项目，经由老挝连接中泰两国。2月4日，泰国内阁批准了泰中铁路项目二期工程决议。佩通坦表示，泰中铁路将给泰国、老挝和中国创造更多贸易机遇，希望未来实现“中国游客乘坐高铁到泰国游玩”。泰方将积极推动泰中铁路等两国合作旗舰项目。

佩通坦表示，当今世界各国经济相互联系、密不可分，中国是泰国的重要经济伙伴，泰中两国需要进一步扩大贸易投资合作。中国连续多年成为泰国第一大贸易伙伴、主要投资来源国，泰中在农业、数字经济、新能源汽车以及维护产业链供应链稳定畅通等领域有广阔合作空间。泰中经济发展战略理念契合，优势互补，双方合作实现了“民有余粮、财有余力”，也给地区国家的共同发展注入了活力。

佩通坦说，泰中将继续促进贸易便利化，实现更具价值的贸易往来。“下一个50年，我们将继续共享繁荣，为下一代延续互利合作。”

近期，泰方同中方和其他邻国加强执法合作，采取有力措施打击网赌电诈等跨境犯罪行为。“泰国政府将本国公民和外国游客在泰安全视为最优先考虑事项，泰国愿同中国及周边国家开展合作，通过系统化的预警机制，打击网赌电诈等犯罪行为，切实保护泰中两国及周边国家民众的安全和利益。”佩通坦说，“照顾好每位游客”是泰国政府的庄严承诺。

2024年3月，中国与泰国互免持普通护照人员签证协定正式生效，中泰迈入“免签时代”。据泰国政府数据，泰国2024年接待国际游客逾3500万人次，中国游客是最大游客群体，超过670万人次。

中泰友好传承千年，“中泰一家亲”历久弥新。佩通坦表示，泰中文化相近，人文相亲，两国友好有着天然的民意基础，两国政府及民众一直互相支持。泰方将以泰中建交50周年为契机，努力于今年将两国友好城市数量增至50对，举行更多庆祝建交50周年的活动，推动两国民众进一步相知相亲。

佩通坦告诉记者，她曾多次来中国，每一次来都感到很亲切，对北京等很多中国城市有着深厚感情。“泰中距离并不遥远，我们是兄弟。”佩通坦说。

第九届亚洲冬季运动会开幕式2月7日晚在黑龙江省哈尔滨市举行，佩通坦出席开幕式。她表示，泰国共有130名运动员和官员参加此次亚冬会，是规模最大的一次。“感谢中方邀请我出席开幕式，这是我第三次到访哈尔滨，这座美丽的冰雪城市给我留下了深刻印象。”佩通坦说，体育运动可以增进各国人民之间的了解和友谊，此次亚冬会将以精彩的比赛激发泰国民众对冰雪运动的兴趣。期待泰国运动员在比赛中充分发挥潜力，也希望泰中体育合作未来取得更多成果。

《 人民日报 》（ 2025年02月08日 03 版）

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