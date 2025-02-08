唐霁

新华社巴黎2月7日电（记者唐霁）法国媒体7日从巴黎检察院获得消息，法国前总统萨科齐当天开始戴电子镣铐服刑。

去年12月，法国最高法院裁定，萨科齐腐败和以权谋私案上诉失败，维持对他3年有期徒刑，其中包括1年实刑的判决。实刑从今年2月7日开始，要戴电子镣铐，但无需入狱服刑。居家监禁期间，萨科齐在法律允许范围内仍有一定外出自由。

萨科齐2007年至2012年担任法国总统。2013年3月，萨科齐被指控涉嫌在2007年竞选总统时从欧莱雅集团女继承人利利亚纳·贝当古获取大量现金。2013年10月，法院裁定撤销指控。但进一步调查显示，萨科齐的律师埃尔佐格曾与时任高级法官阿齐贝尔多次对话，谈及贝当古案，而这些对话被录音。检方从录音证据中推断，萨科齐方面承诺帮助阿齐贝尔获得晋升，条件是后者提供贝当古案的“内幕消息”。2021年3月，巴黎轻罪法院判处萨科齐3年监禁，其中2年缓刑、1年实刑。萨科齐此后一直上诉到法国最高法院。

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