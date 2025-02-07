新华社北京2月7日电 外交部发言人7日就鲁比奥访问有关拉美国家期间涉华言论答记者问。

有记者问：2月1日至6日，美国国务卿鲁比奥访问巴拿马、萨尔瓦多、哥斯达黎加、危地马拉和多米尼加期间，就中拉合作、巴拿马运河、共建“一带一路”、5G和网络安全、一个中国原则等发表涉华言论，并宣称“对抗中国共产党在西半球影响力”，请问中方有何评论？

发言人说，美方有关不实言论充斥冷战思维和意识形态偏见，对中国进行无端指责，蓄意挑拨中国同有关拉美国家关系，干涉中国内政，损害中方正当合法权益。中方已向美方提出严正交涉。

发言人表示，中方始终秉持相互尊重、平等互利、开放包容、合作共赢的原则，同拉美国家发展友好合作关系。中拉之间只有相互支持、携手共进的真情实意，没有零和博弈、赢者通吃的地缘算计。中拉务实合作不附加任何条件，不针对第三方，契合拉方需要，体现互利共赢，为有关国家和人民带来了实实在在的获得感和幸福感。美方对拉美国家与第三国的正常合作指手画脚，缺乏对拉美国家的基本尊重。中拉之间相向而行、加强合作的大势不可逆转。

发言人说，中方支持巴拿马对运河的主权，致力于维护运河作为永久中立的国际通行水道地位。中方从未参与运河管理运营，从不插手运河事务，所谓中国控制运河是制造谎言。谁在维护运河的中立与繁荣，谁在不断威胁“收回”运河，公道自在人心。

发言人说，“一带一路”是经济合作倡议，自2013年提出以来，合作领域不断拓展，合作范围日益扩大，合作成果持续惠及各国人民，已成为当今世界最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台。“一带一路”合作惠及150多个国家的人民，有力促进了广大发展中国家的共同发展。美方攻击干扰相关合作再次暴露出霸权嘴脸，中方坚决反对美方抹黑破坏“一带一路”合作。

发言人表示，中国始终致力于维护网络安全，基于互利共赢原则同各方开展相关领域合作。中国企业以其先进的5G技术、安全高效服务受到广泛青睐。抹黑中国企业，打压中国技术，阻碍不了中国的发展进步，阻挡不了中国同各国合作的步伐，只会让自己错失机遇。

发言人说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。全世界183个国家同中国建立外交关系的事实充分证明，坚持一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋。台湾问题纯属中国内政，不容任何外部干涉。

发言人表示，美方干扰中拉正常交流合作不得人心，终将徒劳。中方将坚定维护自身主权、安全和发展利益。

(责编：杨光宇、卫嘉)