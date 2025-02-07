新华社北京2月7日电 曾担任日本棒球明星大谷翔平翻译的一名男子6日因窃取大谷翔平近1700万美元等罪行被判4年9个月监禁。法官还责令他支付同等金额的赔偿金并补缴近115万美元税款。

罪犯名为水原一平，现年40岁，曾担任大谷翻译并帮助其处理各种事务。水原去年对一项银行欺诈重罪和一项提交虚假纳税申报单的指控认罪。

美国加利福尼亚州中区联邦检察官办公室文件显示，水原从大谷在美国亚利桑那州首府菲尼克斯市一家银行开设的账户中挪用近1700万美元，在大谷不知情的情况下将资金转移至非法博彩机构以偿还自己所欠赌债。水原2018年3月协助大谷开立银行账户并得知密码等账户信息。

检方说，水原于2021年末开始参与非法体育博彩并欠下巨额赌债。为此，他冒充大谷致电银行20多次，骗银行员工将大谷账户中的钱转出。他登录进大谷的银行账户，把电子邮箱地址和联系电话改成自己的，使银行方面后续找他而不是大谷来确认转账信息。

检方表示，没有任何证据表明大谷存在不当行为。大谷本人表示自己是不知情的受害者，从未参与棒球赌博或有意向庄家支付赌资。

大谷2023年以创纪录的7亿美元10年合约加盟洛杉矶道奇队，这一金额创下棒球史上之最。（欧飒）

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