新华社日本札幌2月7日电 记者手记｜“哈尔滨，加油！”——来自“亚冬之城”札幌的祝福

新华社记者李子越 杨智翔

大雪过后的城市银装素裹，街道与屋顶被厚厚的积雪覆盖，雪松静静挺立，空气清冽透亮。

这里是多届亚冬会举办地日本札幌。近日，记者走访当地，深切感受到当地冰雪从业者对本届亚冬会的期待，对赛事举办地哈尔滨的祝福。

车辆沿蜿蜒山路行驶在札幌西部手稻山中，路旁的滑雪场一片热闹景象：身穿各色滑雪服的滑雪者从山顶疾驰而下，在洁白的雪道上划出一道道轨迹，为白茫茫的雪山增添许多活力。

“早在1972年札幌冬奥会时，这里就被用作比赛场地，2017年亚冬会也有比赛在这里举行。我参与了亚冬会赛场运营工作，当时的气氛令我记忆犹新。”手稻滑雪场营业部负责人宫川卓也告诉记者。

宫川说，手稻滑雪场有块场地曾在1972年冬奥会时就被用作女子大回转赛道，2017年亚冬会该项目也在这里进行。此处坡度陡峭，弯道复杂，难度很大。令他惊讶的是，许多选手完成得很好，展现出极高的水平。

采访间隙，记者透过会议室窗户望向外面，只见停车场仍不断有车辆驶入。“如今喜欢冰雪运动的人越来越多，中国的冰雪运动发展也十分迅速。希望这届哈尔滨亚冬会能让更多人接触到冰雪运动，特别是让孩子们喜欢上滑雪、滑冰，真正感受到冰雪运动的乐趣，也有利于培养更多冰雪运动员。”宫川说。

在滑雪场的练习道上，雪场教练原田刚灵活地穿梭于滑雪者之间，不时用流利的英语对他们进行技术指导。当得知记者正就哈尔滨亚冬会进行采访时，他立刻用标准的中文说：“哈尔滨，加油！”

原田告诉记者，他2017年亚冬会时也在滑雪场工作，当时来了很多选手和观众，场面十分盛大。“中国喜欢滑雪的人越来越多，未来将发展为巨大的市场，我对哈尔滨亚冬会非常期待，希望有机会也能去看一看，体验一下那里的雪场。”

作为同样拥有丰富冰雪资源的城市，哈尔滨与札幌在打造冰雪产业方面有许多相似之处。例如，两地每年都会举办盛大的冰雪节——哈尔滨国际冰雪节与札幌冰雪节均位列世界四大冰雪节，享誉全球。

走访期间，正值札幌冰雪节开幕，记者也来到其举办地——市中心的大通公园，感受这座城市的冬日魅力。公园内展出的雪雕精致细腻，题材丰富多样，既有展现日本传统文化的作品，也有以美食、动物、动漫人物为主题的雕塑，栩栩如生。游客络绎不绝，纷纷驻足拍照，记录这场冰雪艺术的盛宴。

负责冰雪节运营工作的札幌观光协会活动部课长尾上文哉告诉记者，札幌冰雪节每年都会吸引来自中国等各国游客，还专门展出过天坛、紫禁城、长城等雪雕冰雕，吸引大量观众。

谈及对哈尔滨的印象，尾上说，哈尔滨的冰雪节非常盛大，所以“对这座城市非常感兴趣，希望有机会能够去看一看，了解不同的冰雪节氛围”。

冰雪节现场有一处冰雪运动展区，不少冰雪运动爱好者在这里驻足参观。记者采访时，有一名游客听到记者提及哈尔滨，便主动攀谈起来。他叫谷泽翔太，是资深滑雪爱好者，曾体验过全球各地包括哈尔滨在内的很多滑雪场。

“哈尔滨的滑雪度假村让我印象深刻，那里雪道和设施很棒，”谷泽翔太说，“我在哈尔滨滑雪时认识了中国的雪友，他们很热情，主动带我体验当地特色旅游项目，我们成为好友。”

谈及哈尔滨亚冬会，谷泽充满期待：“希望能看到更多高水平的比赛，同时也期待这次赛事能让世界更多人了解中国的冰雪文化。”

(责编：苏缨翔、刘叶婷)