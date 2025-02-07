新华社北京2月7日电 综合新华社驻外记者报道：国际社会连日来持续批评美国总统特朗普近期涉加沙地带言论，反对将加沙地带巴勒斯坦人民迁往别国安置，认为应在尊重“两国方案”前提下推动加沙和平和重建进程。

埃及外交部6日发表声明说，埃及反对寻求通过将巴勒斯坦人民赶出其土地，以及暂时或永久占领其土地来解决巴勒斯坦问题的“任何建议或设想”，埃及“不会参与任何此类行动”。声明说，埃及已准备好与国际伙伴和盟友合作，在特定的时间框架内实施加沙地带早期恢复、瓦砾清除和重建计划。

阿拉伯国家联盟（阿盟）6日发表声明说，阿盟秘书长盖特当天在埃及首都开罗与到访的巴勒斯坦总理兼外长穆罕默德·穆斯塔法举行会晤，盖特在会晤中敦促加快加沙地带的重建，以防止加沙人民流离失所。

阿尔及利亚外交部6日发表声明，坚决反对所谓“迁移”和“清空”加沙地带巴勒斯坦人的计划。声明重申，中东地区实现持久和平的关键在于保障巴勒斯坦人民的合法权利，使其能够建立独立的主权国家，“两国方案”是解决公正巴以冲突的最终方案。声明警告说，任何破坏这一计划的企图只会延长冲突，破坏该地区稳定。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社6日报道，伊朗外交部发言人巴加埃5日晚谴责特朗普涉加沙地带言论，称其“令人震惊”。他说，这一计划与以色列消灭巴勒斯坦的目标一致，是对联合国宪章基本原则和国际法“前所未有的攻击”。

阿曼外交部5日发表声明说，阿曼坚决反对任何使得巴勒斯坦人民流离失所的企图和行为。声明呼吁尊重巴勒斯坦人民在其土地上建立独立国家的合法权利，任何旨在将巴勒斯坦人迁离其土地的计划均公然违反国际法和合法国际决议，将对地区安全与稳定构成威胁。声明呼吁国际社会承担起保护巴勒斯坦人民权利的责任。

特朗普4日表示，他希望美国“接管”并“长期拥有”加沙地带，而当前居住在加沙地带的巴勒斯坦人应被迁往别国安置。国际社会纷纷谴责这一言论，认为该表态“不可接受”。

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