新华社华盛顿2月6日电（记者熊茂伶）美国国会众议院监督与政府改革委员会的民主党籍成员6日发布一封公开信，呼吁对埃隆·马斯克掌管的政府效率部进行调查，称其“可能威胁国家安全”。

在这封信中，21名民主党议员敦促多个联邦机构调查涉及马斯克团队的潜在国家安全漏洞。这些机构包括美国财政部、白宫人事管理办公室、总务管理局、小企业管理局、教育部、美国国际开发署。

信件说，他们对近期有关“‘未经授权的个人’已获取受保护的政府网络和敏感甚至可能涉密数据”的报道表示关切。这些报道引发对现有信息安全措施的严重质疑。

信件说，尽管马斯克似乎已被授予“特别政府雇员”的身份，但尚无证据表明他或其他在“政府效率部”名义下工作的人员有权访问美国政府系统，也无证据表明他们经过适当审查以确保纳税人和政府数据安全。

美国总统特朗普1月20日在宣誓就职当天签署行政令，组建由马斯克牵头的名为“政府效率部”的顾问委员会，并声称这将大幅削减联邦开支，以恢复联邦政府的能力和效率。近日，政府效率部因获取多个联邦政府部门信息，遭致多方批评，并在多地引发抗议。

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