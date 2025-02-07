人民网迪拜2月7日电 （记者管克江） 马斯喀特消息：国际科学理事会第三次全体大会近日在阿曼首都马斯喀特举行，来自135个国家的400多名专家学者与会。在大会上，中国科学院院士、中国科学院生态环境研究中心主任朱永官当选为理事会会员事务副主席。

朱永官表示，担任国际科学理事会副主席不仅是对其个人的认可，更是国际科学界对构建人类命运共同体理念的积极响应、对中国科学家的学术与贡献的高度肯定。

大会期间，国际科学理事会举办了职业中早期科研人员交流项目参与者圆桌会议。该项目由中国科协和国际科学理事会共同发起。与会中外青年科学家表示，不同文化背景的科研理念相互碰撞能够带来新的科研思路，有助促成创新性研究突破，也为搭建全球青年科学家国际合作网络和开展青年科学家国际科研合作筑牢根基。

国际科学理事会作为世界上最大的非政府科技组织，其全体大会每四年召开一次，在两次大会中间召开中期会员大会。2026年的中期会员大会将在北京举行。会议将聚焦未来科学发展愿景与共同议程，围绕科技促进可持续发展进行深度讨论，全方位展示中国科技成就以及北京作为科技创新中心的建设成果。

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